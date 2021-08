Talli pilasi Kimi Räikkösen kisan – napakat kommentit C Morelle: ”Pistemahdollisuudet meni siihen”

Kimi Räikkönen jäi taas ilman pisteitä.

Unkarin GP tarjosi hedelmällisen tilaisuuden keskikastin ja peräpään talleille ottaa pisteitä. Tukevasti keskikastiin juurtuneen Alpinen Esteban Ocon voitti, Aston Martinin Sebastian Vettel oli toinen.

Jopa molemmat Williamsit ottivat MM-pisteitä. Valtteri Bottaksen aiheuttama suurkaaos ensimmäisessä mutkassa vaati veronsa. Vain neljä autoa jäi ilman pisteitä keskeytysten värittämässä kisassa. Noin puolet normaaleista pistemiehistä puuttui lähdön kolarointien vuoksi.

Alfa Romeo oli yksi harvoista talleista, jonka molemmat autot vetivät kisan loppuun saakka. Silti tallille ei herunut pisteen pistettä. Kimi Räikkönen ajoi sijalle 11, Antonio Giovinazzi kärvisteli koko joukon viimeisenä.

Räikkönen nousi roimasti ensimmäisen lähdön romurallin jälkeen. Uusintastartissa hän oli kiinni kahdeksannessa sijassa, mutta joutui maksumieheksi tallinsa karvaan virheen vuoksi.

Kaikki autot paitsi Lewis Hamiltonin Mercedes kurvasivat lämmittelykierroksen jälkeen varikolle, kun rata oli ehtinyt kuivua niin paljon. Räikkösen epäonneksi hänen varikkoryhmänsä vapautti hänet liikkeelle juuri, kun Haasin Nikita Mazepin ajoi ohitse.

– No, kaikki meni suht ok ennen kuin osuin varikolla jonkun kanssa. En tiedä, mitä tapahtui. Ne näytti vihreää valoa. Mentiin jonkun eteen, Räikkönen kommentoi C Morelle.

Mazepinin auto kärsi pahoja vaurioita ja hän joutui keskeyttämään. Räikkönen selvisi vaurioitta, mutta tallin moka Räikkösen vapauttamisessa vaaralliseen väliin varikolta johti 10 sekunnin aikasakkoon.

– Olin aika varma, että saadaan joku rangaistus. Hyvät pistemahdollisuudet meni siihen.

Räikkönen taisteli kahdeksannella sijalla tasapäisesti muiden kanssa siihen saakka, kunnes joutui kärsimään rangaistuksensa. Tämän jälkeen pistekahinoihin ei enää ollut asiaa. Tilannetta ei auttanut talliväen heikko varikkopysähdys.

Alfa Romeon kausi on ollut surkea. Talli on kerännyt vain kaksi MM-pistettä, yhden per kuljettaja.