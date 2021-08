Täysin uupunut Lewis Hamilton kertoi hetkestä, jolloin tajusi, miten karmea moka oli sattunut

Esteban Ocon voitti hurjan kilpailun Unkarissa.

Alpinen Esteban Ocon oli sunnuntain juhlittu sankari Unkarissa Hungaroringin radalla. 24-vuotias ranskalainen voitti uransa ensimmäisen F1-kisan ennen Aston Martinin konkaria Sebastian Vetteliä.

Kärkikaksikkoa ei olisi ennalta osannut kukaan ennustaa. Mercedeksen Lewis Hamilton tuli maaliin kolmantena ja siirtyi MM-sarjan johtoon. Tämä johtui siitä, että Red Bullin Max Verstappen sai 10. sijallaan vain yhden MM-pisteen.

Verstappenin auto vaurioitui kisan ensimmäisessä lähdössä sattuneessa joukkokolarissa pahasti, eikä hän saanut ajokistaan juuri mitään irti.

Paalulta uusintalähtöön startanneen Hamiltonin kisa sen sijaan oli mennä täysin pilalle tallin mokan vuoksi.

Kilpailu alkoi sateisissa merkeissä, mutta uusintastarttiin mennessä rata oli jo kuivunut reilusti. Kun autot palasivat varikkoalueelta radalle, oli kaikilla vielä välikelin renkaat alla, kuten alkuperäisessä lähdössä.

Sitten alkoi tapahtua. Kaikki muut autot tulivat letkassa varikolle, mutta Mercedes ei reagoinut. Hamilton kurvasi yksin kenties F1-historian kummallisimpaan lähtöruudukkoon: hän oli ainoa auto lähtöpaikalla. Kaikki muut olivat varikolla.

– Teemme jotenkin nämä kisat vaikeaksi itsellemme. Uskomatonta, että olimme ainoa auto lähtöruudukossa, rajusta ajostaan täysin uupunut Hamilton kertoi kisan jälkeen.

Outo näky: Lewis Hamilton starttaa uusintalähtöön yksin ruudukosta, muut varikkosuoralta.

Jopa tv-lähetykseen asti saatiin lämmittelykierroksen aikana tieto, että kaikki muut autot ovat tulossa varikolle. Mercedes ei silti reagoinut.

– Kerroin tiimille, millainen rata oli. He sanoivat, että sade on tulossa. Ajattelin, että heillä on muuta informaatiota. Sitten näin, kun muut sukelsivat varikolle. Se oli, noh... Oli, miten oli.

Kisa käynnistyi, ja Hamilton joutui tulemaan välikelin renkaillaan varikolle kierrosta muita myöhemmin. Hän palasi radalle hännillä, mutta aloitti hurjan nousun.

Hamiltonilla oli suuria vaikeuksia ohittaa häntäpään menopelejä kisan alkuvaiheessa. Kun Mercedes aloitti varikkopysähdykset 20. kierroksella, muuttui kilpailun rytmi.

Talli paikkasi alun mokansa hyvällä strategialla myöhemmin kisan aikana. Ensimmäisissä pysähdyksissä Hamilton ohitti useamman kuljettajan ja pääsi kovilla renkailla hurjaan vauhtiin.

Kisan kärki ajoi loppuosan kisasta yhdellä pysähdyksellä, Hamilton meni vielä uudelleen varikolle. Tuoreilla renkailla ajanut Hamilton nousi kolmantena ajaneen Carlos Sainzin ja neljäntenä kurvailleen Fernando Alonson kantaan pysähdyksellä menetetystä ajasta huolimatta.

Hamilton kävi hurjan taistelun Alonson kanssa, mutta pääsi lopulta sekä hänen että Sainzin ohi kolmanneksi. Maalissa hän oli vain noin sekunnin Vetteliä perässä, vaikka joutui nousemaan hänniltä asti.

– Suuret onnittelut Estebanille ja Alpinelle. Hän on kirkas tähti lajissa, tämä on ollut tuloillaan. Hieno tulos myös Aston Martinille, Hamilton onnitteli edelleen ehtineitä.