Karu laskelma: näin kalliiksi Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin F1-kohukolari kävi Red Bullille

Red Bullin budjetista katoaa yli prosentti Britannian GP:n vahinkojen korjaamiseen.

Formula ykkösten MM-sarjaa johtavan Max Verstappenin ja seitsemänkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin viime viikon kolari Silverstonessa on aiheuttamassa vähintään 1,8 miljoonan dollarin eli noin 1,5 miljoonan euron paukun Verstappenin edustamalle Red Bullille.

Asiasta uutisoineen BBC:n mukaan summa on yli prosentti Red Bullin koko kauden budjetista. Asiaa kommentoineen tallipomo Christian Hornerin mukaan taloudellisella tappiolla on valtavat seuraukset tälle kaudelle. Raha on pois esimerkiksi autojen päivittämisestä kauden aikana.

Verstappen ajoi ensimmäisen kierroksen yhdeksännessä mutkassa ulos, kun hänen menopelinsä osui Hamiltonin Mercedeksen eturenkaaseen. Verstappenin kisa loppui kolariin, mutta Hamilton kaasutteli uusintalähdön jälkeen voittoon, vaikka kärsi kymmenen sekunnin aikasakonkin. MM-sarjassa hän nousi kahdeksan pisteen päähän hollantilaisesta.

Valmistajien MM-sarjassa Red Bullin etumatka Mercedekseen on vain neljä pistettä. Seuraavat pisteet jaetaan 1. elokuuta Unkarissa.

– Olemme kaikki täysin motivoituneita säilyttämään johtomme. Max ei jää märehtimään mitään Silverstonessa tapahtunutta ja sanoo sanottavansa radalla. Hän on päättänyt jättää tämän asian taakseen ja käyttää sitä lisämotivaationa loppukauden ajan, Horner paalutti.

Tallipäällikkö piti Hamiltonin aikasakkoa liian pienenä rangaistuksena, mutta ei halua sysätä syytä kolarista yksin Hamiltonin niskoille.

– Haluan tehdä selväksi, että tämä oli maailman kahden parhaan kuljettajan välinen radalla tapahtunut juttu.