Max Verstappen suistui rajusti seinään – oliko syy Lewis Hamiltonin? Fernando Alonsolta ytimekäs tuomio

Sunnuntaina ajettiin dramaattinen F1-kilpailu, jonka dramaattisin yksittäinen tilanne puhuttaa yhä.

Sunnuntaina ajetun värikkään Britannian F1-osakilpailun dramaattisin ja puhuttavin tilanne nähtiin heti avauskierroksella. Mercedeksen Lewis Hamilton haki useita kertoja ohitusta raivoisasti johtoasemaansa puolustaneesta MM-sarjan kärkimiehestä Max Verstappenista.

Lopulta kovavauhtisessa Copse-mutkassa autot osuivat yhteen, kun Hamilton puikkasi ohitusyritykseen sisäkautta, eikä Verstappen antanut tilaa. Verstappen suistui rajusti seinään ja hänen matkansa jatkui kisapaikalta sairaalaan jatkotutkimuksiin. Hamilton sen sijaan taisteli kisan voittoon.

Se, kumman syy kolari oli, jakaa yhä vahvasti mielipiteet. F1-kisan tuomaristo totesi Hamiltonin syylliseksi kolariin ja langetti tälle 10 sekunnin aikasakon, josta huolimatta brittimestari nousi voittajaksi. Verstappen piti rangaistusta täysin riittämättömänä ja epäoikeudenmukaisena.

Asiantuntija Mika Salo, joka on itsekin toiminut F1-kisoissa tuomarina, oli tyystin eri linjoilla tilanteesta C Moren selostuskopissa. ”Näen tämän ihan Maxin virheenä, ikävä kyllä”, totesi Salo, jonka mukaan Hamilton oli ehtinyt jo hieman Verstappenin edelle, ja täten hollantilaisen olisi pitänyt väistää häntä.

Alpine-tallissa ajava kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso, 39, asettui puolustamaan Hamiltonia. Hänen mielestään kyse oli rehdistä kilpailutilanteesta.

– Se näytti tiukalta tilanteelta. Lewisilla oli jo yli puolet autosta Maxin rinnalla. Joten ei Lewis voinut vain kadota siitä sisäpuolelta. Se oli valitettava hetki kilpailussa, mutta mielestäni ei mitään tahallista tai että jompikumpi olisi tehnyt jotain väärin. Se oli epäonninen hetki, Alonso pohti The Race -sivuston mukaan.

Konkarikuski Fernando Alonso sijoittui Britannian GP:ssä seitsemänneksi.

Ferrarin Charles Leclerc, joka nousi kolarin vuoksi kisan kärkeen ja ajoi lopulta kakkospallille, oli Alonson linjoilla. Hän sanoi kiinnittäneensä huomiota siinä vaiheessa edellään taistelleen kaksikon kiivaaseen meininkiin.

– Luulen, että se oli kilvanajotilanne (racing incident). Vaikea syyttää kumpaakaan. On selvää, että sisäpuolella oli tilaa. Ehkä Lewis ei ollut täysin edellä, mutta totta on myös se, että Max oli melko aggressiivinen ulkopuolelta, 23-vuotias monacolainen analysoi.

Britannian GP:n tulokset kavensivat Verstappenin johdon Hamiltoniin MM-sarjassa kahdeksaan pisteeseen. Kaksikko on käynyt läpi kauden kiivaita kamppailuita, mutta aiemmin kovilta osumilta oli vältytty.

Monien asiantuntijoiden mielestä olikin vain ajan kysymys, kunnes jotain sattuu.

– Minulla oli tunne, että jotain tapahtuu, koska ilmiselvästi he taistelivat kovasti. Tällaista sattuu, kun kilpailee. Se voi tapahtua, kun taistelet kovaa, etkä anna periksi. Olen vain onnellinen, että Max on kunnossa, koska se oli iso törmäys. Mutta minusta tuntuu, että Lewis ansaitsi täysin voittonsa tänään, tuumaili The Race -sivuston mukaan Hamiltonin tallikaveri Valtteri Bottas, joka sijoittui kisassa kolmanneksi.

Verstappen julkaisi myöhään sunnuntai-iltana kuvan, jossa kertoi päässeensä sairaalasta. ”Kaikki on kunnossa”, hollantilainen raportoi.