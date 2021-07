Lewis Hamilton sai rajut haukut Max Verstappenilta – julkaisi nyt omat kommenttinsa kohutilanteesta

Lewis Hamilton ei tehnyt mielestään mitään väärää. Silti hän aikoi olla yhteydessä sairaalassa olevaan Max Verstappeniin.

Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi kahdeksanteen Iso-Britannian GP:n voittoonsa dramaattisten vaiheiden jälkeen. Eniten parranpärinää on aiheuttanut jo kilpailun ensimmäisellä kierroksella tapahtunut Hamiltonin ja Red Bull -kuljettaja Max Verstappenin osuma, jonka seurauksena Verstappenin ajokki sinkoutui hirvittävällä vauhdilla rataa ympäröivään muuriin.

Kilpailun tuomaristo piti Hamiltonia syypäänä osumaan ja langetti tälle kymmenen sekunnin aikasakon. Tästä huolimatta britti nousi kotiyleisön riemuksi voittoon.

Verstappen toimitettiin jatkotutkimuksiin sairaalaan, josta hän julkaisi tulikivenkatkuisen Instagram-päivityksen. Verstappen piti Hamiltonin radalla tekemää liikettä vaarallisena ja riehakasta voiton juhlimista epäkunnioittavana.

Myöhemmin myös Hamilton kommentoi kisaa ja kohun herättänyttä tilannetta Instagram-tilillään. Hän kertoi ilahtuneensa kuultuaan, että Verstappen on kunnossa.

– Tänään saimme muistutuksen lajimme vaaroista ja siitä, että riskejä ei koskaan pitäisi ottaa liian kevyesti. Lähetän parhaat terveiseni Maxille, joka on uskomaton kilpailija. Olen iloinen kuultuani, että hän on ok. Kilpailen jatkossakin aina kovaa, mutta rehellisesti, Hamilton kirjoitti.

Anteeksipyyntöä britiltä ei herunut myöskään aiemmin lehdistötilaisuudessa.

– En ole nähnyt tilannetta uusintana kunnolla. Näin vain lyhyen klipin, kun ajoin takaisin varikolle. Mutta minun täytyy katsoa tilanne kunnolla. Tämänhetkisen käsitykseni perusteella minun ei ole syytä pyytää mitään anteeksi. Me vain ajoimme kilpaa, Hamilton sanoi Motorsport-sivuston mukaan.

Hamilton sanoi lehdistötilaisuudessa aikovansa ottaa yhteyttä Verstappeniin ”puhdistaakseen ilmaa”.

– Se, että Max on sairaalassa, tietysti huolettaa minua. Kukaan meistä ei halua toisen loukkaantuvan. Toivon todella, että hän on ok. Aion ottaa häneen yhteyttä heti tämän tilaisuuden jälkeen ja varmistaa, että hän on kunnossa. Meille tulee vielä monta kovaa kilpailua, joten meidän on pidettävä välimme kunnossa, Hamilton sanoi.