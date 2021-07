F1-tuomio: Nyt meni rumaksi – tämä soppa kiehuu vielä pitkään

IS:n F1-tuomiossa perataan dramaattinen Iso-Britannian GP.

Silverstonessa ajettiin sunnuntaina tapahtumarikas F1-kisa. Kotiyleisön suosikki Lewis Hamilton nousi uskomattomalla tavalla voittoon kukistettuaan tiukassa takaa-ajossa Ferrarin Charles Leclercin. Kolmanneksi sijoittuneen Valtteri Bottaksen kohtalona oli avittaa tallimääräyksellä tallitoverinsa voittoon.

Kisan suuri puheenaihe oli MM-sarjaa johtavan Max Verstappenin ja Hamiltonin kolarointi avauskierroksella. Verstappen rysähti tilanteessa rajusti ulos radalta.

F1-tuomiossa tällä kertaa mukana IS:n toimittajat Tommi Koivunen, Olli Kivioja ja Maisa Soininen.

Tommi Koivunen

Tähti

Charles Leclerc. Kukaan ei varmasti olisi ennen viikonloppua tai edes sunnuntaiaamuna uskonut, että monacolainen johtaa kisaa vielä pari kierrosta ennen maalia. Upea suoritus ja kauden ensimmäinen palkintosija, vaikka voitto jäikin lopulta tulematta.

Puheenaihe

Mestaruustaistelu roihahti lopullisesti liekkeihin. Pientä kutittelua on nähty jo aiemmin, ja nyt tapahtui vääjäämätön: Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin kolari. Sanasota meni jopa rumaksi, ja etenkin Red Bullin leiristä hyökättiin verikoiran lailla. Osin kyse on vain politiikasta, mutta myös tunteet kuohuivat. Tämä soppa kiehuu vielä pitkään.

Moka

Sergio Perez jäi jo aika-ajoissa kauas tallitoverinsa ja Mersujen vauhdista. Sprinttikisassa tuli sitten koko viikonlopun kannalta kohtalokas moka, jonka takia meksikolainen joutui kisassa todella ahtaalle. Kun Verstappen keskeytti ja Perez jäi pisteittä, Red Bullin suuri johto valmistajien sarjassa suli käsiin.

Päänahka

Nikita Mazepin voitti Mick Schumacherin vasta toista kertaa tällä kaudella kisaolosuhteissa. Annettakoon tämä maininta siis venäläiselle, jonka jatko ensi kaudellakin vahvistui Günther Steinerin suulla. Täytyy myöntää, ettei ole hajuakaan, missä vaiheessa Mazepin livahti edelle.

Yllätys

Olin alun perin vahvasti sprinttejä vastaan. Vähitellen idea tuntu ihan ok:lta, ja nyt kisaviikonloppuna viihdyin formaatin parissa. Parannettavaa kyllä vielä on, mutta peruskonsepti on hyvä: vähemmän harjoituksia ja enemmän merkityksellisiä ratatapahtumia.

Olli Kivioja

Tähti

Radioviestit. F1 teki loistavan vedon järjestäessään kilpailujohdon ja tallipomojen väliset keskustelut tv-katsojien kuultaviksi tällä kaudella. Ison yleisönsä taitavat tietää myös pomot itse, sen verran melodramaattisia olivat Red Bullin ja Mercedeksen johtoportaiden pöyristyneet performanssit ymmärtävän terapeutin virkaa tyylillä toimittaneelle kisajohtaja Michael Masille.

Puheenaihe

No, sen piti olla historiallinen sprinttiviikonloppu. Uutuuskokeilussa riitti sähinää parin ensimmäisen kierroksen ajan, mutta kuka enää muistaa lopulta melko säyseää ajelua lauantailta, kun sunnuntain täysmittaisessa kisassa sattui ja tapahtui? Uutuutta on turha tuomita ensiyrityksen jälkeen, mutta sunnuntain kisa osoitti taas, että ilmankin pärjätään.

Moka

Sebastian Vettel on väläytellyt Aston Martinilla hetkittäin vanhaa virettään, mutta sunnuntaina palattiin viimeisen Ferrari-kauden surkeuteen. Vettelin amatöörimäisen pyörähdyksen kiusallisuutta alleviivasi, että sitä todisti lähietäisyydeltä upean viikonlopun ajanut konkaritoveri Fernando Alonso.

Päänahka

Charles Leclerc ei lopulta voinut mitään Lewis Hamiltonin rynnistykselle, mutta Valtteri Bottas jäi kuitenkin selkeästi monacolaisen pikakiitäjän taakse. Leclerc on hyvää vauhtia ottamassa Max Verstappenin vanhaa asemaa F1-viikonloppujen väripilkkuna, joka repii autostaan kaiken irti ja kiusaa sankarillisesti nopeammilla menopeleillä kulkevia.

Yllätys

Kuka olisi perjantain jälkeen uskonut, ettei Red Bull ota sunnuntain kilpailusta yhtäkään MM-pistettä? Kuljettajien ja tallien mestaruustaistolle tulokset olivat parasta mahdollista nannaa, ja nyt odotetaan mielenkiinnolla, miten alkukauden aikana haastajasta suosikiksi ponnahtanut talli reagoi kauden ensimmäiseen jättimäiseen takaiskuun.

Maisa Soininen

Tähti

Onhan Lewis Hamilton nyt täysin toisesta maailmasta! Dramaattinen kolarointi avauskierroksella, ja sitten jostain kaivettiin käsittämätön kiri ja voitto. Mestari on mestari. Oli upeaa nähdä, kuinka kaiken voittanut Hamilton juhli kotiyleisönsä edessä. Vaikka hän on päässyt uransa aikana juhlimaan paljon, tässä saavutuksessa vaikutti olevan jotain ekstraa hänellekin.

Puheenaihe

No mikä muukaan, Max Verstappen vs. Lewis Hamilton. Ensimmäinen kierros oli hurjaa kilvanajoa. Sääli, että kamppailu päättyi ennenaikaisesti, olisi ollut hienoa nähdä kaksikon ottavan mittaa toisistaan läpi kisan. Jos ei muuta, niin tämä petaa loppukauteen huimat lähtökohdat. Verstappenin ja Hamiltonin välit ovat aiemmin olleet varsin sopuisat, miten nyt? Verstappen on MM-pisteissä vielä edellä, mutta ero kaventui ja on nyt enää kahdeksan pistettä.

Moka

Tallipäällikön tulee tietysti puolustaa kuskiaan, jos kisassa tapahtuu hieman tulkinnanvarainen yhteenotto ja siitä johtuva ulosajo. Mutta meniköhän Mercedeksen Toto Wolffilla silti hieman yli? Itävaltalainen huuteli kilpailunjohtaja Michael Masia tsekkaamaan sähköpostinsa, oli kuulemma kaaviota tarjolla – oletettavasti Hamiltonia puolustava sellainen. Masin vastaus oli tyly: ”Toto, en lue sähköpostiani kisan aikana, koska keskityn kisaan”. Ettäs tiedät, Toto!

Toto Wolff (kesk.) pääsi lopulta tuulettamaan. Kisa oli Mercedekselle jättipotti, sillä pahin kilpailija Red Bull jäi pisteiltä. Mersun tuloksena sen sijaan oli voitto ja kolmas sija.

Päänahka

Onko se enää edes päänahka, jos Valtteri Bottas joutuu nöyrtymään tallitoverinsa edessä? Suomen F1-kuski teki kyllä perusvarmaa työtä ja oli kolmas, mutta kun tallitoveri on – kuten sanottu – kuin toisesta maailmasta, on vaikea loistaa. Nyt Bottas joutui nöyrtymään jopa tallimääräykseen. Anna tietä Hamiltonille -käsky oli suomalaisittain karua kuultavaa. Ei voi mitään, Hamilton vie Bottaksen päänahan kisa toisensa jälkeen.

Yllätys

Palkintopallisijat olivat ennen sunnuntaita kiertäneet Ferrarin Charles Leclercin koko kauden. Monacolainen oli ollut kolmesti neljäs, mutta podiumille asti hän ei ollut vielä noussut. Dramaattisen alun jälkeen peli oli auki. Leclerchän olisi voittanut koko kisan ilman herra Hamiltonin uskomatonta taistelijanluonnetta ja ajotaitoja. Leclercin kauden ensimmäisessä palkintosijassa olikin häivähdys pettymystä… voitto oli niin lähellä. Yhtä kaikki, hieno kisa! Hän hyödynsi kunniakkaasti alun draaman.