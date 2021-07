Valtteri Bottas on huomannut selvän muutoksen Max Verstappenissa – ”Hän on vieläkin kova, mutta...”

Valtteri Bottas kertoo Ilta-Sanomille, mitkä asiat F1-kaudessa ovat yllättäneet.

Mikä on yllättänyt eniten kuluvassa F1-kaudessa?

– Jo talvitesteissä nähtiin, että Red Bull oli vahva. He ovat kuitenkin alkukauden aikana pystyneet parantamaan enemmän kuin me. Se on ehkä vähän yllättynyt, Valtteri Bottas vastaa Ilta-Sanomille.

Todettakoon, että Mercedes on mahtavan mestaruusputkensa aikana lyönyt vastustajansa myös oltuaan paras tiimi.

Tällä kaudella Mersulle on tuntunut käyvän aiempaa enemmän yllättäviä möhläyksiä ja taktisia tappioita päävastustajille.

Bottas nyökkää.

– Ei ole ollut meidän vahvin kautemme. Emme ole suoriutuneet täydellisesti joka osa-alueella, ja se on fakta, että olemme tiiminäkin mokailleet liikaa, Bottas sanoo.

– Nyt on kuitenkin kymmenes kisa 23:sta, joten on tässä vielä aikaa. Minulla on fiilis, että tiiminä ja auton suorituskyvyn kannalta paras on vielä edessäpäin, Bottas uskoo.

– Toistaiseksi aika harva kisa on ollut täydellinen. Tuntuu, että viime vuonna jos oli toista tiimiä vastaan kovaa kisaa, pystyimme olemaan muilla osa-alueilla heitä vahvempia. Tänä vuonna se ei ole ollut vahvuutemme.

Yllätyksiin voitaneen listata myös McLarenin ja etenkin Lando Norrisin vahva suorituskyky. Olkoonkin, että Norris tiedetään lahjakkaaksi ja perinteikäs brittitalli vaikutti sekin jo talvitesteissä lupaavalta.

– On kyllä yllättänyt. He olivat tosi vahvoja varsinkin Itävallan toisessa kisassa. Se yllätti, koska ensimmäisenä kisaviikonloppuna heidän kisavauhtinsa ei ollut lähellekään samaa.

– Norrisin ja (Daniel) Ricciardon ero on ollut aika iso.

Norris ja Bottas kuvattuna Itävallassa.

Julkisuudessa keskustellaan aika ajoin siitä, osaavatko uudet sukupolvet enää ajaa yhtä puhtaasti kilpaa kuin vanhemmat.

Bottas ei näe, että nykynuoret poikkeaisivat merkittävästi vanhemmista ajajista.

– Muistan, että kyllä sitä silloin nuorempana pikkuformuloissa sattui ja tapahtui kaikennäköistä. Mitä nuorempia kuskeja, sitä vähemmän on ehkä rispektiä kilvanajossa. Ei siinä tavallaan ole mitään uutta, Bottas sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä 17-vuotiaana F1-sarjaan nousseen teinisensaation, joka oli tasaisin väliajoin kohujen keskipisteessä.

– Jos katsoo Max Verstappenia, niin aika paljon hän on kehittynyt kuskina ja ihmisenä siitä. Hän on vieläkin kova, mutta oikealla tavalla. Tietynlaista kunnioitusta kilpailijoita kohtaan on tullut lisää.

– Nuorena on niin täynnä intoa, että haluaa mennä jokaiseen väliin. Silloin sattuu ja tapahtuu.