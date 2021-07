Valtteri Bottas kertoo nyt sopimusneuvotteluistaan – Mika Häkkinen juonii taustapiruna

Valtteri Bottas haluaa jatkaa Mercedeksellä. Voi kuitenkin olla, että hän joutuu Didier Cotonin ja Mika Häkkisen kanssa etsimään uuden työnantajan.

Valtteri Bottaksen tulevaisuus on tänäkin kesänä ollut yksi F1-varikon kuumista puheenaiheista.

Elokuussa 32 vuotta täyttävän Bottaksen sopimus on taas katkolla – kuten neljänä aiempanakin vuonna Mercedeksellä. Vahvat huhut ovat tuoneet hänen paikalleen tallin junioriohjelman helmeä George Russellia.

– Viime kisan jälkeen ei ole tapahtunut mitään uutta. Olemme sopineet, että istumme alas joko tämän (Silverstonen) kilpailun tai viimeistään Budapestin jälkeen. Katsotaan, Bottas kertoo sopimustilanteestaan Ilta-Sanomille.

Bottas sanoi aiemmin Itävallassa, että hänellä on taustallaan hyvä tiimi, joka kartoittaa vaihtoehtoja.

Suomalainen on viime vuosina kertonut hoitavansa sopimusneuvottelunsa pitkälti itse. Ketä hänellä siis on taustallaan?

– Mika (Häkkinen) ja Didier Coton.

Eli sama kaksikko, joka yhdessä Toto Wolffin kanssa otti Bottaksen siipiensä suojiin jo ennen tämän F1-sarjaan nousua.

– He jeesaavat taustalla. Totta kai meidän täytyy katsoa kaikki vaihtoehdot läpi, jos hommat eivät täällä jatku, Bottas sanoo.

Mika Häkkinen kuuluu Valtteri Bottaksen taustajoukkoihin.

– Oma preferenssini on jatkaa (Mercedeksellä). Tämä on kaikista vaihtoehdoista ensi vuodelle paras mahdollisuus voittaa kisoja ja taistella mestaruudesta.

F1-sarjassa on nykyään vain kymmenen tallia eli 20 tallipaikkaa, ja erilaiset tallien ja niiden junioriohjelmien väliset linkit, politiikka ja sponsoriraha kuristavat entisestään jopa Bottaksen kaltaisen meritoituneen huippukuljettajan vaihtoehtoja.

Mutta ennen kaikkea vaihtoehdot ovat vähissä siksi, että valtaosa talleista on jo sitonut kuljettajansa ensi kaudeksi. Pari vuotta sitten, kun Bottaksen tulevaisuus oli epäselvä, hänen kintereillään oli tiettävästi ainakin Renault (nykyinen Alpine).

Nyt Bottaksen varavaihtoehdot ovat vähissä: kyseeseen voisi tulla lähinnä peränpitäjä Williams tai Alfa Romeo. Kumpikaan ei ole mestarikandidaatti, mutta toisaalta niiden käyrät osoittavat tällä hetkellä ylöspäin.

On kuitenkin melko lailla selvää, että jos vaikka Aston Martinin, Alpinen tai McLarenin kaltainen talli olisi ilman kuskia, Bottaksella olisi houkuttelevampia vaihtoehtoja.

– Aika monen tiimin kuskeilla on kahden tai kolmen vuoden lappu kädessä, niin kieltämättä nyt ei olisi ehkä paras hetki vaihtaa tiimiä. Tilanne on kuitenkin mitä on. Otetaan kaikki irti siitä, mitä löytyy, Bottas toteaa.

– Katsotaan nyt ainakin vielä viikko-pari, ja mietitään sitten lisää.

Bottaksen kauden paras tulos tuli viime kisasta Itävallasta, kun hän oli toinen. Epäonnekkaiden kahden keskeytyksen ja Bakun vaikean viikonlopun myötä hänellä on peräti kolme pisteetöntä kisaa, muissa kilpailuissa Bottas on ollut kolmas.

Voittamista on ikävä. Viimeksi Bottas oli ykkönen viime vuonna Venäjällä.

– Siitä on jo aika pitkä aika. Ei se mistään kisasta tule helpolla, vaan kaiken täytyy osua nappiin. Luotan, että se tulee. Mikä olisikaan parempi hetki kuin nyt ottaa täältä se voitto. Ei pidä kuitenkaan liikaa miettiä sitä.

Valtteri Bottas kuvattuna torstain lehdistötilaisuudessa, jossa hän oli yhdessä Ferrarin Charles Leclercin kanssa.

Seuraava GP-voitto olisi hänelle kymmenes. Paaluja on 17, ja seuraavalla hän nousisi Kimi Räikkösen rinnalle suomalaistilaston kakkoseksi. Kärjessä on 26 paalun Häkkinen, jonka ohi Bottas on jo mennyt muun muassa palkintosijoissa (61–51) ja kisastarteissa (165–161).

– Kuulin viime kisan jälkeen menneeni Niki Laudan ohi podiumeissa. Siinä huomaa, että muutama kisa on ajettu ja muutama samppanjapullo korkattu.

– Ihan makeaa, mutta ei sitä mieti kuin vasta, jos joku sanoo asiasta. Uskon kuitenkin, että minulla on vielä muutama vuosi hyvää aikaa näissä ympyröissä. Intoa ja motivaatiota riittää.