Valtteri Bottas paljastaa suunnitelmansa – kysyi Kalle Rovanperää mukaan klassikkokisaan

Valtteri Bottas haluaa osallistua Mestarien kisaan yhdessä Kalle Rovanperän kanssa.

Valtteri Bottas ajoi ensimmäisen rallikilpailunsa talvella 2019, kun hän osallistui ensi kertaa Tunturiralliin.

Lajista tuli hänen uusi intohimonsa, ja Bottas on nähty Tunturirallissa siitä lähtien joka vuosi.

F1-sarjan elokuun kolmen viikon tauolla Bottas saatetaan nähdä taas ralliauton ohjaimissa:

– Kalenteri näyttää sikäli aika tiukalle, että mitään kisoja en näillä näkymin ehdi ajamaan, mutta olen suunnitellut ajavani elokuussa jonkun testin ihan huvin vuoksi. Sen enempää ei ole suunnitelmia. Tunturirallin ajan varmaan taas ensi talvena, Bottas kertoo Ilta-Sanomille.

Hän myös paljastaa suunnittelevansa uutta aluevaltausta.

– Yksi, mikä itse asiassa kiinnostaisi, on Race of Champions. Se ajetaan helmikuun alussa Ruotsin Lapissa ja voisi käydä aikatauluihini, Bottas kertoo.

Race of Champions eli Mestarien kisa ajettiin ensi kertaa vuonna 1988. Henri Toivosen ja Sergio Creston muistolle järjestetyssä tapahtumassa nähtiin alkuvuosina vain rallikuskeja mittelemässä paremmuudestaan, mutta sittemmin kisassa on nähty paljon myös ratapuolen tähtiä Michael Schumacherista ja Sebastian Vettelistä lähtien.

Sebastian Vettel (vas.) ja Michael Schumacher juhlimassa tapahtuman voittoa 2010.

Saksalaiset Schumacher ja Vettel voittivat 2007–12 kuudesti peräkkäin tapahtuman maakisan.

Myös Bottas haluaisi osallistua yksilökisan lisäksi maajoukkueiden väliseen yhteenottoon.

– Kysyin Kallea (Rovanperää) siihen. Täyttä varmistusta en ole vielä saanut häneltä, mutta Kallekin on kiinnostunut.

– Olen aina miettinyt, että joskus olisi siistiä osallistua, mutta se (Mestarien kisa) on yleensä järjestetty jossain aika kaukana. Nyt se menisi tosi kätevästi helmikuun alussa, jolloin yleensä ei ole omia testejä tai kisoja.

– Se olisi lumella vähän erilainen ja mielenkiintoinen. Jos Kallen saisi mukaan, meillä olisi varmaan ihan hyvä tiimi.

Kalle Rovanperä.

Bottas ja Rovanperä tapasivat ensi kerran Tikkakoskella ilmavoimien 100-vuotisjuhlanäytöksessä kesällä 2018.

32-vuotias F1-tähti on seurannut tarkasti rallin 20-vuotiaan superlupauksen uraa.

– Seuraan rallia netistä WRC+:n kautta aina, kun on aikaa. Varmaan tänäkin viikonloppuna tulee iltaisin katseltua highlightejä Viron rallista.

– Kalle on kova rattimies. Hän on ollut tänä vuonna vähän epäonninen, mutta hänen tulevaisuus on varmasti hyvä.