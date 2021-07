McLarenin nuori tähti Lando Norris avautui Wembleyllä kokemastaan huliganismista.

Englannin nuori F1-tähti, McLarenilla ajava Lando Norris, 21, joutui viime sunnuntaina huliganismin uhriksi Lontoon Wembleyllä pelatun jalkapallon EM-finaalin jälkeen.

Italian ja Englannin finaaliottelun jälkeen Norris oli joutunut ryöstön uhriksi Wembleyn parkkipaikalla. Silminnäkijä kertoi, että toinen epäillyistä ryöstäjistä piti kiinni ja toinen veti kellon Norrisin ranteesta. Norrisin kerrottiin näyttäneen järkyttyneeltä.

EM-finaalia synkensi huliganismi, kun muun muassa joukko liputtomia englantilaisfaneja tunkeutui stadionille ja aiheutti järjestyshäiriöitä. Stadionilta levisi videoita rajuista tappeluista.

Norris kertoi nyt Sky Sportsin haastattelussa, ettei hän ole täydessä vireessä Silverstonessa viikonloppuna ajettavan F1-osakilpailun alla. EM-finaalin välikohtaus oli Norrisille sekä henkisesti että fyysisesti kova kolaus, ja hänellä on ollut vaikeuksia nukkua.

– Voin ihan hyvin, mutta olen voinut paremminkin, voin sanoa. En aio valehdella, en ole täydessä kunnossa, Norris myönsi.

– Henkisesti on hieman tekemistä. Totta kai puhun tapahtuneesta paljon, ja henkinen vahvuus on tärkeää. En ole nukkunut kovin hyvin ja niin edelleen, Norris harmitteli.

Norris julkaisi kuvan stadionilta finaalin päätyttyä. Silloin kaikki oli vielä hyvin.

Norris kertoi, että tekee parhaansa, jotta olisi mahdollisimman terävässä vireessä kotikisassaan Silverstonessa.

Norris kertoi Sky Sportsille olleensa sunnuntaina ensimmäistä kertaa paikan päällä jalkapallo-ottelussa. Hän kuvailee finaalia illaksi, jota hän ei todellakaan toivonut, ”eikä varmasti kukaan Englannin näkökulmasta ajateltuna”.

– Ei ollut kiva kokemus käydä läpi tuollaista, enkä minä ollut ainoa, tuollaista on tapahtunut muillekin. En toivo kenellekään tuollaista ja tunnen sympatiaa kaikkia kohtaan, jotka joutuvat käymään läpi tällaisia asioita, Norris pyöritteli viitaten huligaanien jalkoihin stadionilla jääneisiin.

Toivoa sopii, ettei pelottava kokemus vaikuta hienoa kautta ajavan Norrisin suorituksiin.

Norris on ainoa kuski, joka on saanut pisteitä kauden jokaisesta yhdeksästä osakilpailusta. Hän on MM-sarjassa neljäntenä, kolme pistettä Red Bullin Sergio Pereziä perässä ja yhdeksän pistettä edellä Mercedeksen Valtteri Bottasta.