Kuvat: F1-autot muuttuvat merkittävästi ensi kaudeksi! Nämä ovat tärkeimpiä uudistuksia

Formula 1 -sarja julkaisi torstaina maistiaisia ensi kauden autoista.

Formula 1 -sarja julkaisi torstaina ensimmäiset kuvat, millaisia F1-autot ovat kaudella 2022.

Ensi kaudella sarjassa astuu voimaan useita sääntömuutoksia, joiden tavoitteena on tehdä kilpailusta entistä tiukempaa ja tasaisempaa.

Formula ykkösten virallisilla nettisivuilla analysoitiin uuden mallin tärkeimpiä eroavaisuuksia tällä hetkellä käytössä oleviin F1-autoihin.

Etusiipi näyttää selvästi erilaiselta. Sitä kuvaillaan aiempaa ”neutraalimmaksi”, vähemmän teknisiä yksityiskohtia sisältäväksi. Uusi etusiipi on aerodynaamisesti vähemmän herkkä. Tavoitteena on ollut, että toisen auton takana, niin sanotusti likaisessa ilmassa ajaminen, olisi helpompaa.

Renkaiden vanteet ovat olleet F1-sarjassa pitkään 13-tuumaisia, mutta ensi kaudella koko kasvaa 18 tuumaan.

Myös takasiipi on visuaalisesti erilainen. Kuten etusiivenkin kohdalla, takasiipeä on muutettu, jotta toisen auton takana ajaminen, toisen kuljettajan seuraaminen, olisi helpompaa. Takasiiven uuden mallin tarkoituksena on ohjata autosta tulevaa ilmavirtaa ylös ja yli takana olevan auton, eikä suoraan siihen.

Autojen pohjaankin on tehty muutoksia. Niidenkin tavoitteena on mahdollistaa suurempi downforcen määrä – ja tuottaa samalla vähemmän häiritsevää, likaista ilmaa, takana ajavalle autolle.

Autojen paino nousee viidellä prosentilla eli 752 kilosta 790 kiloon. Uudet, suuremmat pyörät ovat raskaampia – neljä pyörää ja renkaat ovat noin 14 kiloa raskaampia kuin vuonna 2021.

Ensi kaudella voimanlähteenä toimivat 1,6-litraiset turbohybridit, kuten tälläkin kaudella. Autojen käyttämä polttoaine on kuitenkin aiempaa ympäristöystävällisempää, kun siirrytään E10-bensiiniin.

Autojen turvallisuuteen on panostettu muun muassa Romain Grosjeanin 2020 kauden kammokolarista oppineena. Jatkossa kolaritilanteissa voimanlähde irtoaa autosta siten, ettei se voi rikkoa bensatankkia.

F1-kausi 2021 jatkuu alkavana viikonloppuna Englannin Silverstonessa. Perjantaina ajetaan vapaat harjoitukset ja aika-ajot. Lauantaina kello 16.30 nähdään uusi kokeilu, kun ajetaan ensimmäinen sprinttikilpailu.

Perjantain aika-ajoissa ratkotaan lähtöjärjestys sprinttiin, jonka järjestys sitten määrää lähtöjärjestyksen sunnuntain varsinaiseen osakilpailuun.