F1-pomo kertoi kuljettajiensa suhteista – yksi parivaljakko oli kaukana harmonisesta: ”He todennäköisesti vihasivat toisiaan”

Christian Hornerin mukaan Sebastian Vettel ja Mark Webber ovat muuttuneet ajan saatossa vihamiehistä ystävyksiksi.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kertoi Beyond the grid -podcastissa, miten tallin kuljettajaparit ovat historian saatossa tulleet toimeen keskenään. Horner totesi työskennelleensä monenlaisten parivaljakoiden kanssa, joista kaikkien suhteissa on ollut omanlaiset käänteensä.

Tallipomon mukaan skottilainen David Coulthard ja australialainen Mark Webber muodostivat aikoinaan ”harmonisen” kaksikon. Webber ja saksalainen Sebastian Vettel sen sijaan eivät olleet harmonista nähnytkään.

Kaksikon sukset menivät ristiin Vettelin mestaruusvuosien aikana, jolloin he ottivatkin muutaman kerran yhteen radalla. Horner kuitenkin paljastaa, että ajan kuluessa kaksikko on saanut selvitettyä välinsä.

– Ne kaksi, jotka todennäköisesti vihasivat toisiaan tuolloin, ovat nykyään todella hyviä ystäviä. On hämmästyttävää, mitä aika ja perspektiivi antavat, Horner sanoo.

Horner kertoo Red Bullin nykykaksikon Max Verstappenin ja Sergio Perezin tulevan hyvin toimeen keskenään, mikä näkyy myös tallin tämän kauden suoriutumisessa. Hollantilainen Verstappen johtaa MM-sarjaa 32 pisteen erolla toisena tulevaan Lewis Hamiltoniin. Meksikolainen Perez on kolmantena.

Horner kertoo Verstappenin ja hänen entisen tallikaverinsa, nykyään McLarenilla ajavan Daniel Ricciardon tulleen myös hyvin toimeen, vaikka kaksikko kolaroi silloin tällöin keskenään.

– Heidän välinsä olivat suurimmalta osin kunnossa. He kisasivat kovaa, mutta he kunnioittivat toisiaan, Horner kertoi Verstappenista ja Ricciardosta.

Christian Horner on toiminut Red Bullin tallipäällikkönä jo yli 15 vuotta.

Hornerin mielestä Verstappen ja Perez toimivat kuitenkin paremmin yhdessä. Tallipomo kokee ensimmäistä kauttaan tallissa ajavan meksikolaisen tuovan Red Bullille toivottua energiaa hyvällä asenteellaan.

– Hän (Perez) on loistava joukkuepelaaja. Hän ei tiennyt vielä viime kauden lopussa löytääkö hän ollenkaan ajopaikkaa, joten uskon, että hän on erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Hän on tarrannut siihen kiinni molemmilla käsillä, Horner sanoo.

Horner on toiminut Red Bullin tallipäällikkönä vuodesta 2005 lähtien. Hän nousi tallipäälliköksi poikkeuksellisen nuorena. Ikää britillä oli tuolloin vain 31 vuotta.