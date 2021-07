Asiantuntijalta lohduton näkemys Valtteri Bottaksesta – ei ole enää vaihtoehto Mecedekselle

Ralf Schumacherin mukaan Mercedeksen pitää tehdä Lewis Hamiltonin seuraavan kauden taisteluparin suhteen päätös pitkällä tähtäimellä.

Valtteri Bottas on ajanut Mercedeksellä vuodesta 2017 lähtien.

Mercedeksen F1-tallin ykköstykki Lewis Hamilton teki taannoin tallin kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen, mutta kuhina toisen kuskipaikan ympärillä käy yhä kuumana.

Selkeitä ehdokkaita on kaksi: Hamiltonin rinnalla vuodesta 2017 asti ajanut Valtteri Bottas sekä Williamsilla ajava superlupaus George Russell, 23.

Bottas on suoriutunut ajastaan Mercedeksellä tasaisen varmasti. Hän ei ole kertaakaan haastanut Hamiltonia toden teolla taisteluun kuljettajien mestaruudesta, mutta on auttanut Mercedeksen tallien MM-sarjan voittajaksi jokaisella tallissa ajamallaan kaudella.

Tämän kauden vaikea alku kiihdytti kuitenkin sitkeitä huhuja, joiden mukaan 31-vuotiaan suomalaisen aika Mersulla olisi tulossa päätökseensä.

Entinen F1-kuljettaja ja Saksan Sky Sportin nykyinen asiantuntija Ralf Schumacher kuuluu kasvavaan joukkoon sisäpiiriläisiä, joiden käsityksen mukaan Bottaksen kohtalo on jo sinetöity.

Hamiltonille sopuisan yhteistyön jatkaminen varmasti sopisi, mutta Shcumacher ei usko, että seitsenkertaisella maailmanmestarilla on juuri valtaa vaikuttaa Mercedeksen päätökseen.

– Mielestäni Mercedeksen on ennen kaikkea huolehdittava tulevaisuudesta Hamiltonin jälkeen. Voin hyvin nähdä George Russellin olevan heidän uusi kuljettajansa. Etenkin, koska markkinoilla ei ole kovin paljon kuljettajia, enkä usko että Valtteri Bottas on enää vaihtoehto Mercedekselle, Schumacher toteaa Saksan Sky Sportilla.

Kuusi osakilpailuvoittoa urallaan ottaneen Schumacherin mielestä Mercedeksen on syytä keskittyä päätöstä tehdessään jo vääjäämättömästi lähestyvään aikaan Hamiltonin jälkeen.

– Olisi tärkeä kehittää nuorta kuljettajaa kuten Russellia Hamiltonin rinnalla, koska yksi asia on selvä: vaikka kuljettaja on nopea, hänen pitää ensin totutella osaksi tallia. Se vie aikaa. Nopeuden osalta Russell on jo todistanut olevansa ainakin yhtä nopea, ellei jopa nopeampi kuin Bottas.

Hamilton on kuljettajien MM-sarjassa toisena Red Bullin Max Verstappenin jälkeen. Bottas on viidentenä, 58 pistettä tallikaverinsa perässä.