Sveitsiläislehdeltä kova F1-väite: kuskeille kaavaillaan yläikärajaa

Kimi Räikkösen ajosuoritukset ovat synnyttäneet keskustelua kuljettajien yläikärajan määrittämisestä. Hän on tänä vuonna F1-sarjan vanhin kuski.

Sveitsiläislehti Blick kirjoittaa, että F1-piireissä keskustellaan kuskien yläikärajan määrittämisestä.

Päätös voisi vaikuttaa vahvasti Kimi Räikköseen, koska 41-vuotias suomalainen on sarjan vanhin kuski.

Blick hämmästeli, että mitä Räikköselle on tapahtunut. Suomalaisen otteita on muutenkin kyseenalaistettu viime aikoina. Monien mielessä on konkarikuskin aiheuttama kolari Aston Martinin kokeneen kuskin Sebastian Vettelin kanssa Itävallan GP:ssä.

Entinen F1-kuljettaja David Coulthard puoltaa ajatusta yläikärajasta, jota ei ole kuitenkaan vielä määritetty. 50-vuotiaan skotin mielestä keskittyminen herpaantuu, ja kuskit alkavat tehdä virheitä, kun ikää karttuu.

– Olin 37-vuotias, kun lopetin. Yhtäkkiä alat tekemään virheitä, joita et halua myöntää omiksi syiksesi. Huomasin, että keskittymiseni oli normaalia heikompaa etenkin kilpailujen loppupuolella. Näimme saman myös Michael Schumacherissa hänen uransa viimeisenä vuotena, Coulthard sanoo.

Schumacher oli 43-vuotias, kun hän ajoi viimeisen F1-osakilpailunsa vuonna 2012.

Alfa RomeON tallissa ajavan Räikkösen uran jatko on viime aikoina synnyttänyt muutenkin keskustelua. Sen ei uskota kestävän enää kauan. Tallin uudeksi nimikuskiksi on väläytelty Mercedeksen Valtteri Bottasta.

Räikkösen jälkeen seuraavaksi vanhin F1-kuski on Alpinen 39-vuotias Fernando Alonso. Kolmanneksi vanhin on Mercedeksen 36-vuotias Lewis Hamilton.

Historian vanhin F1-kuljettaja oli monacolainen Louis Chiron, joka oli vuonna 1958 Monacon osakilpailuun osallistuessaan 58 vuotta ja 288 päivää vanha.