Valtteri Bottas korvaa Kimi Räikkösen? ”Ilmassa on monia merkkejä”

Dieter Rencken uskoo Räikkösen korvaajan löytyvän todella läheltä.

Onko Suomen ylpeyttä Kimi Räikköstä, 41, mahdollista korvata? On, jos kysytään mielipidettä yli kaksikymmentä vuotta F1-sarjan piireissä pyörineeltä toimittajalta Dieter Renckeniltä.

Rencken uskoo, että kaksi vuosikymmentä formuloita ajanut ja pitkään siellä loistanut Räikkönen on uransa lopussa.

– Mielestäni Kimin täytyy nykyään ponnistella todella, todella paljon, jotta hän pystyy suoriutumaan sillä tasolla, joka tuli aikoinaan häneltä luonnostaan.

– Valitettavasti uskon, että tämä on viimeinen vuosi Kimille, Rencken sanoo RacingNews365-sivustolla.

Rencken näkee, että suomalainen saatetaan korvata suomalaisella, Valtteri Bottaksella.

– Hän on hyvä puhumaan. Hän on puhdaspiirteinen ja esittelykelpoinen. Alfa Romeo, olettaen, että he jatkavat sopimusta Sauberin tiimin kanssa, jonka uskon tapahtuvan pian, tarvitsee sellaisen brändilähettilään. Valtteri sopisi siihen.

Renckenin mukaan tallissa ollaankin keskusteltu Bottaksen sopivuudesta.

– Olen kuullut, että yksi Kimin korvaajista, olettaen ettei hän jatka ensi vuonna, voisi mahdollisesti olla Valtteri.

– Tiedän, että se kuulostaa melkein liian oudolta ollakseen totta, mutta ilmassa on monia merkkejä siihen suuntaan, että Valtteri voisi oikeasti päätyä Alfa Romeolle, Rencken kertoo.

Bottas on ajanut Mercedeksen tallissa vuodesta 2017 lähtien. Suomalainen ei ole tehnyt tallin kanssa vielä jatkosopimusta ja huhujen mukaan jatkosopimusta ei oltaisi tarjoamassakaan. Räikkönen on ajanut Alfa Romeolla vuodesta 2019 lähtien.