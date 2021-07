F1-pomo pelkää: Onko jalkapallosta tuttu filmaaminen siirtymässä myös formuloihin?

Red Bullin Christian Horner ei halua, että jalkapallosta tuttu ilmiö siirtyy moottoriurheilun kuninkuusluokkaan.

Christian Hornerilla on huolia.

Red Bullin F1-pomo Christian Horner ei halua, että jalkapallosta tuttu filmaaminen siirtyisi formula ykkösiin. Hän tarkoittaa, että F1:ssä ei pidä antaa kuskien hankkia tahallaan rangaistuksia toisilleen esittämällä uhria.

Sunnuntaina ajetussa Itävallan GP:ssä sekä Lando Norris että Sergio Perez saivat rangaistuksia kisatilanteista, joissa heidän kilpakumppaninsa ajautui hiekalle ulkokurvissa. Hornerista yksikään tilanne ei ollut rangaistuksen arvoinen.

Hän ei halua, että F1:ssä voi jatkossa pärjätä tunkemalla autonsa mutkassa ulkopuolelle, ajautumalla hiekalle ja hankkimalla siten vastustajalle rangaistuksen.

– Jos menee ulkopuolelle, ottaa riskin. Varsinkin, kun ei ole edellä, Horner sanoi Motorsportille.

– Minusta rangaistukset olivat hieman turhan ankaria ja olivat vastoin mantraa, jota MM-sarjassa on viime vuodet hoettu: – Let them race. Antakaa heidän ajaa kilpaa.

Ensimmäisessä rangaistukseen johtaneessa tilanteessa, kisan alkuvaiheessa, Red Bullin Perez yritti ohittaa McLarenin Norrisin, joutui ulos radalta ja putosi kauas kärjestä. Norris sai kritisoidun sakon. Esimerkiksi C Moren asiantuntijoiden mielestä Perez oli tilanteessa liian kärsimätön.

Horner puolusti suojattinsa ratkaisua.

– Luulen, että hän tiesi, että Landoa olisi vaikeaa ohittaa myöhemmin, koska hän oli niin nopea suorilla. Sergio yritti tehdä ohituksen nopeasti. Oli tietysti harmi, että menetimme suojakilpemme Mercedestä vastaan, Horner pohti.

Red Bullin Max Verstappen voitti kisan ylivoimaisesti. Mercedeksen Valtteri Bottas oli toinen, Norris kolmas ja Perez jäi kuudenneksi.