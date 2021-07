F1-tuomio: Nyt nähtiin yksi kauden huonoimmista suorituksista – floppitulokas teki karmean tuplamokan

IS:n raati perkkaa Itävallan GP:n tapahtumat.

F1-kauden yhdeksäs osakilpailu päättyi Itävallassa Max Verstappenin voitonjuhliin. MM-sarjaa johtava hollantilainen oli Red Bull Ringillä täysin ylivoimainen.

Toiseksi ajoi Mercedeksellään Valtteri Bottas ennen McLarenin Lando Norrista. Lewis Hamilton kärsi vahingoittuneesta autosta ja jäi neljänneksi.

IS:n raati perkkaa tuttuun tapaansa kisaviikonlopun kiinnostavimmat tapahtumat ja ilmiöt. Tuomiossa ovat mukana tällä kertaa Olli Kivioja, Tommi Koivunen ja Tatu Myllykoski.

Olli Kivioja

Tähti

Max Verstappenin osattiin ounastella nousevan tällä kaudella tosissaan haastamaan Lewis Hamiltonia taistelussa kuljettajien mestaruudesta, mutta harva arvasi, kuinka tappavan tylsällä tavalla hollantilainen napsii nyt voittoja – aivan kuin Hamilton parhaimmillaan. Verstappenin voitto tuntui viikonlopun alusta asti väistämättömältä, eikä kisassa kukaan pystynyt haastamaan hollantilaista.

Puheenaihe

Aikarangaistukset. Lando Norris sai kisan alussa rangaistuksen, kun tuomaristo arvioi hänen pakottaneen Sergio Perezin ulos radalta. Red Bullin mies pisti paremmaksi ja otti kisan loppupuolella kaksi viiden sekunnin sakkoa – molemmat samasta syystä kuin Norris aiemmin. Kenties vielä vakuuttavampi oli AlphaTaurin Yuki Tsunodan saldo: molemmilla varikkopysähdyksillä aikarangaistus varikon sisäänkäynnin rajojen rikkomisesta.

Moka

Kokeneella kaartilla oli Itävallassa vaikeaa. Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel kohelsivat toisensa ulos viimeisellä kierroksella taistellessaan sijoista ynnä muut. Tuomariston mukaan syypää kolarille oli Räikkönen, joka sai kisan jälkeen tilanteesta 20 sekunnin rangaistuksen. Fernando Alonso sentään rääpi Alpinensa pisteille, kun nuorisokaartin kirkkaimpiin tähtiin kuuluva George Russell joutui nöyrtymään konkarin käsittelyssä lopussa.

Päänahka

11:nnestä ruudusta startannut Carlos Sainz ajoi väkivahvan kilpailun. Lopussa Sainz päästettiin Ferrarin tallikaverinsa Charles Leclercin ohi jahtaamaan Daniel Ricciardoa, ja espanjalainen teki työtä käskettyä: hän ohitti aussikuskin ja nousi lopulta viidenneksi Perezin aikasakkojen ansiosta. Avauskauttaan Ferrarilla ajava Sainz on nyt päihittänyt tallikaverinsa kolmessa perättäisessä kilpailussa.

Carlos Sainz päihitti Charles Leclercin.

Yllätys

Lando Norrisin unelmakierros aika-ajoissa toi eturivin lähtöpaikan, mutta brittitähden kisavauhti oli vielä suurempi yllätys. Norris väänsi McLarenillaan läpi kilpailun täysin tasavertaisesti Mercedeksen kaksikon kanssa ja piti Hamiltonia kisan alussa 20 kierrosta takanaan. Hamilton jäikin lopulta Norrisin taakse myös lopputuloksissa – ja ilman kyseenalaista aikasakkoa, ehkä olisi jäänyt myös Bottas.

Tommi Koivunen

Tähti

Lando Norris ajoi loisteliaan viikonlopun. Harva olisi uskonut, että Norris haastaa Max Verstappenin tosissaan paalupaikasta – ja vielä harvempi, että hän pystyisi kisassakin taistelemaan Mercedesten kanssa. McLarenin kultapoika säkenöi kaikin mahdollisin tavoin.

Puheenaihe

Tuomaristolla riitti töitä. Tutkintoja riitti niin aika-ajoissa kuin kisassakin. Rangaistuslinja ei tuntunut oikealta: varsinkin Norrisin saama aikasakko tuli kyseenalaisesti kilvanajotilanteesta. Sergio Perezin ensimmäinen aikasakko oli ansaittu, toinen ehkä vähän rajatapaus.

Sergio Pereziltä (oik.) loppui tila kilvanajotilanteessa Lando Norrisin kanssa.

Moka

Yuki Tsunodalta odotettiin paljon, mutta japanilaisesta on tullut yksi kauden pahimmista flopeista. Nyt yksi kauden heikoimmista suorituksista: kaksi (!) kertaa viiden sekunnin aikasakko varikon sisääntuloviivan leikkaamisesta. Tällaisiin virheisiin ei ole varaa.

Päänahka

Vanha kettu Fernando Alonso nousi kovan kamppailun jälkeen George Russellin ohi muutama kierros ennen maalia. Se toi Alonsolle yhden MM-pisteen, joka tosin oli espanjalaiselle suuri pettymys. Sebastian Vettelin pilaama aika-ajo vei mahdollisuudet huipputulokseen. Russell jäi taas kerran ilman pisteitä – suurin syy siihen on kuitenkin autossa.

Yllätys

Pakko on edelleen ihmetellä, että mitä ihmettä Esteban Oconille tapahtui kolmen vuoden jatkosopimuksen jälkeen? Karmea kisaviikonloppu huipentui tällä kertaa keskeytykseen jo 1. kierroksella. Ocon ajoi yllättävän vahvan alkukauden ja oli niskan päällä Alpinen sisäisesä kamppailussa, mutta viime ajat Alonso on pyyhkinyt ranskalaisella lattiaa.

Tatu Myllykoski

Tähti

Max Verstappen paahtoi ruutulipulle lähes 20 sekuntia Bottasta aiemmin, vaikka kävi ylimääräisellä varikkopysähdyksellä voittonsa varmistuttua. Hollantilaista ei uskoisi samaksi mieheksi, joka vielä pari vuotta sitten kimpaantui lähes kaikesta ja otti radalla hullunrohkeita riskejä. Voittaminen kasvattaa. Ilmeisesti myös rauhoittaa.

Puheenaihe

Yleisö ei anna formulakisojen tv-kokemukseen juuri minkäänlaista lisäarvoa. Tai näin ainakin luultiin ennen viikonlopun riemukkaita kuvia. Hollannin oranssi kansa antoi väkevän näytteen pinnan alla kuplivasta moottoriurheilun fanikulttuurista. Aika-ajoissa yleisön mylvintä peitti alleen jopa moottorien pauhun. Näytti siltä, ettei jalkapallon EM-pettymystä muista Hollannissa enää kukaan.

Hollantilaisfanit pitivät mekkalaa Max Verstappenin kunniaksi.

Moka

Tämän kauden F1-autoja on miltei mahdotonta erottaa toisistaan. Monen menopelin keulat on päätetty maalata tummilla väreillä. Jotkut ovat jopa hassutelleet valkoisen tai hopean sävyillä. Turhauttavaa asiantilaa pahentaa se, että myös kilpailijoiden numerot on onnistuttu maastouttamaan hämmästyttävän taitavasti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Päänahka

Lewis Hamilton innostui kehumaan nuorta ja nopeaa maanmiestään Lando Norrista ”hienoksi kuljettajaksi” ohitettuaan tämän kelpo väännön jälkeen kisan alussa. Kun Norris kuittasi noin tuntia myöhemmin suurmestarin edelle, ylistäviä arvioita ei enää kuultu, vaan Hamilton vaikeni tyystin. Ei kai mieli muuttunut?

Yllätys

Carlos Sainz on noussut kaikessa hiljaisuudessa jo kahdeksan pisteen päähän tallitoveristaan, Ferrarin kruununjalokivestä Charles Leclercistä. Kultivoitunutta monacolaista taitaa jo hieman kuristaa – niin levottomasti hän sunnuntaina ajoi. Leclerc ahdisteli kaikkein hanakimmin Sergio Pereziä. Hän ajautui ohitusyrityksensä jälkeen hiekalle ja sortui siihen klassisimpaan: keskisormen raivokkaaseen kalisteluun.