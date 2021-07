Valtteri Bottakselta suoraa puhetta F1-uran jatkosta

Jos Valtteri Bottas ei saa jatkaa Mercedeksellä, hänen vaihtoehtonsa F1-luokassa ovat vähissä. Suomalaisella on kuitenkin selvä ajatus tulevaisuudestaan: hän ei halua jättää formula ykkösiä taakseen.

Mercedes vahvisti lauantaina, että Lewis Hamilton, 36, jatkaa tallissa ainakin kahden seuraavan kauden ajan.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin tallitoveri on auki.

Joko Valtteri Bottas jatkaa kuudennelle kaudelleen – tai sitten tilalle nousee tallin junioriohjelman helmi, Williamsilla erinomaisia otteita esittänyt George Russell.

Jos Bottas menettäisi paikkansa, hänen realistiset vaihtoehtonsa olisivat melko vähissä. Todennäköisimmin F1-paikka voisi aueta vanhasta tallista Williamsilta. Valtaosa talleista on jo paikkansa täyttänyt.

Pian 32-vuotias suomalainen naurahti lauantaina, että juuri nyt, kesken kisaviikonlopun, ei ole ehkä oikea aika miettiä tulevaa – ennemmin vaikka ensi viikolla.

F1-sarjasta lähtö ei ole ollut Valtteri Bottaksen mielessä.

Bottas kertoi kuitenkin suoraan, että F1-sarjasta lähtö ei ole ollut mielessä.

– Haluan ensin ymmärtää, mikä on tiimin suunnitelma ja kenet he haluavat toiseen autoon Lewisin rinnalle.

– Siitä täytyy ensin keskustella. Mutta tunnen, että minulla on yhä paljon vuosia jäljellä. Rakastan kilvanajoa ja formula ykkösiä, Bottas sanoi.

Hän lisäsi, että muuhun urheiluun tai kilpa-autoilusarjaan vaihtaminen ei ole nyt ajankohtaiselta.

– Jos Mercedeksellä ei tule jatkoa, täytyy tutkia kaikki muut vaihtoehdot. Mutta nyt ei ole aika miettiä sitä, Bottas sanoi.

Neuvotteluita täytyy käydä ja päätöksiä tehdä kuitenkin lähiaikoina.

– Aika on pian oikea, vaikka en osaa vielä sanoa päivää tai viikkoa.

Bottaksen kausi F1-sarjassa on ollut todella hankala.

Aiempina vuosina Mercedeksellä hän on alkukaudesta pystynyt olemaan MM-pisteissä huomattavasti lähempänä kärkeä, mutta nyt piste-ero kärkeen on kahdeksan kisan jälkeen 82 pistettä.

Pisteettömiä kisoja on peräti kolme. Imolassa hänen vaikea kisansa päättyi kolariin Russellin kanssa, Monacossa Bottas ajoi toisena, kun Mercedeksen varikkopysähdys meni täysin pieleen aiheuttaen keskeytyksen. Bakussa vauhti oli hukassa läpi viikonlopun.

Kahdesta paalupaikasta huolimatta Bottaksen paras kisasijoitus on kolmas. Palkintosijoja on neljä, mutta MM-kärki Max Verstappen ja Hamilton ovat joka kerta olleet edellä.

Onko Bottas joutunut jotenkin muuttamaan asennoitumistaan kauteen, kun MM-titteli on niin aikaisin karannut näköpiiristä?

– Alkukausi on ollut varmaan huonoin, mitä minulla on Mercedeksen vuosina ollut. Se on muuttanut tilanteen sellaiseksi, ettei minun kannata mestaruustaistelua liikaa miettiä, Bottas sanoi Ilta-Sanomille.

– Kausi on pitkä, mutta on se (mestaruus) tässä vaiheessa kaukana. Luonteellani en kuitenkaan koskaan anna periksi. Otan kisan kisalta. Se on ollut mentaliteetti. En mieti liian pitkälle, se on ollut lähestymistapani viime aikoina ja varmasti myös seuraavissa kisoissa.

Bottas lähti kauteen kovin odotuksin, joten siitä on toistaiseksi muotoutunut paha pettymys.

– Odotin tänä vuonna, että kaikki osuu nappiin, mutta on mennyt oikeastaan päinvastoin.

Lando Norris ja paalumies Max Verstappen lähtevät eturivistä sunnuntaina Itävallan GP:hen.

Sunnuntaina Itävallan GP:ssä Bottas lähtee 5. ruudusta jahtaamaan palkintosijaa – ja jopa voittoa, vaikka tiedossa on, että Verstappenin haastaminen voi olla vaikeaa.

– Toivomme, että kisavauhtimme on parempaa kuin viikko sitten. Olemme säätäneet autoa vähän sitä silmällä pitäen.

Vaikka piste-ero Hamiltoniin on kasvanut suureksi, Bottas saa ajaa täysillä kilpaa tallitoveriaan vastaan.

–Toki aina pitää olla hyvä rispekti keskenään kisatessa ja edellä oleva saa aina prioriteetin taktiikassa, mutta muuten saamme ajaa ihan kuten kauden alussa. Ei ole keskusteltu tiimin kanssa mitään, etteikö saisi ajaa kilpaa.