Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas saavat isot kehut – näin F1-pomo arvioi MM-sarjan suomalaisia

Rob Smedley tuntee Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen yhteisiltä työvuosilta.

Formula ykkösten MM-sarjan datajohtaja Rob Smedley tuntee erinomaisesti kuninkuusluokan molemmat suomalaiskuljettajat.

Smedley työskenteli Ferrarilla Felipe Massan kisainsinöörinä, kun Räikkönen ajoi tallissa ensimmäisen stinttinsä 2007–2009. Kun Räikkönen palasi Ferrarille 2014, Massa ja Smedley lähtivät Williamsille. Siellä Smedley työskenteli Valtteri Bottaksen kanssa.

– Kimi on vanhempi valtiomies ja loistava lähettiläs lajillemme. Vaikka aina ei siltä näytä, hänellä on suuri intohimo lajia kohtaan niin kauan kuin se tehdään hänen ehdoillaan, Smedley sanoo Ilta-Sanomille.

– Hän on myös hieno esimerkki nuorille siitä, miten voi tehdä tosi pitkän uran. 20-vuotinen ura on jo itsessään uskomaton saavutus, mutta hän on yhä tosi nopea, minkä osoittavat tulokset tallikaveria Antonio Giovinazzia vastaan.

Kun Bottas ajoi Williamsilla Massaa vastaan 2014–16, hän päihitti brassin joka kausi. Kuljettajasuuruus Lewis Hamilton on kuitenkin Mercedeksellä ollut vuodesta toiseen liian kova pala.

Smedley nostaa Bottaksen F1-sarjan valiojoukkoon.

– Valtteri on suuri lahjakkuus, siitä ei ole epäilystäkään. Hän on sarjan kärkikuskeja ja ehdotonta A-luokkaa. Mutta kuten hän on itsekin sanonut, hänen ongelmansa on älyttömän hyvä tallikaveri, Smedley sanoo.

– He ovat tosi tasaisia vauhdillisesti, mutta Lewis on ajanut huipputasolla tosi pitkään. Vaikka mikään ei koskaan F1:ssä ole täydellistä, Lewis on erittäin kokonaisvaltainen ja liki täydellinen kuski. Tilanne on rankka Valtterille, kuten olisi kelle tahansa urheilijalle.