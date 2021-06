Kaikuvatko Lewis Hamiltonin toiveet kuuroille korville? Toto Wolff paljasti karun tilanteen – selitys on ymmärrettävä

Lewis Hamilton on pahassa paikassa: Mercedes ei tuo enää autoonsa päivityksiä. Karkaako Max Verstappen mestaruuteen?

– Meidän täytyy löytää suorituskykyä. Me tarvitsemme jonkinlaisen päivityspaketin.

Lewis Hamiltonin viesti oli suorasanainen Steiermarkin GP:n jälkeen. Eikä ihme, Hamilton jäi Mercedeksellään vaille mahdollisuuksia Red Bullin Max Verstappenia vastaan.

Samalla Verstappen kasvatti MM-johtonsa 18 pisteeseen. F1-sarjaa viime vuodet hallinneen Hamiltonin, 36, ja Mercedeksen mestaruusputket ovat suuressa vaarassa katketa.

Hamiltonin vaatimukset ovat myös kaikumassa kuuroille korville.

Mersulta ei nimittäin ole tulossa enää yhtään uutta kehityspakettia tämän vuoden autoon, tallipomo Toto Wolff vahvisti.

Tallien kehitystyötä on rajattu tiukasti säännöillä, ja erityisesti nyt tilanne on hankala, kun ensi vuonna siirrytään uuteen aikakauteen ja uudenlaisiin F1-autoihin. Tallien on pakko panna valtaosa paukuistaan ensi vuoden auton kehitykseen.

– Tilanne on tosi monimutkainen, koska uudet säännöt eivät koske vain ensi kautta vaan koko tulevaisuutta ja sitä seuraavia vuosia, kun peliin tulevat täysin erilaiset autot ja konseptit, Wolff sanoi.

Tilanteen kanssa on pakko tasapainotella, ja Mersulla nähdään hyödyllisemmäksi keskittää kaikki tarmo ensi vuoden autoon.

– Aika lailla kaikki suunnittelevat jo lähinnä ensi kauden autoja, vaikka jotkut saattavat tuoda jotain uudistuksia. Red Bullilla oli täälläkin taas rekat pullollaan uusia osia ja se näyttää toimivan: he painivat aivan omassa liigassaan.

Toto Wolff johtaa Mercedes-tallia.

Red Bull toi lisäksi edelliskisaan Ranskassa päivityksen voimayksikköönsä. Moottoreihin ei saa tuoda kuin luotettavuutta edistäviä päivityksiä, mutta käytännössä sellaisetkin voivat parantaa suorituskykyä. Kun mylly on aiempaa luotettavampi, siitä voi ottaa turvallisemmin myös enemmän irti.

Esimerkiksi saksalaislehti Auto Motor und Sport on arvioinut, että päivitykset olisivat käytännössä tuoneet Red Bullille peräti 14 hevosvoimaa lisää. Verstappenin vauhti oli Itävallassa murhaavaa jo radan ykkössektorissa, joka käsittää vain osan pääsuorasta, yhden mutkan ja sitä seuraavan pitkän suoran.

Vaikka Hamilton toivoo päivityksiä, Wolff muistutti, että autoa ei kehitetä vain uusilla aerodynaamisilla osilla. Myös Mercedes voi vielä parantaa vauhtiaan esimerkiksi paremmalla säätötyöllä ja renkaiden käytöllä.

Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas ajoivat palkintopallille mutteivät pystyneet taistelemaan voitosta Max Verstappenia vastaan.

Valtteri Bottas löi Red Bullin toisen kuskin Sergio Perezin Steiermarkin GP:ssä, mikä oli tärkeä torjuntavoitto tallisarjan kannalta.

Suomalainen on ollut aina Itävallassa vahva ja niin oli nytkin: aika-ajoissa tuli kakkossija, mutta lähtöruuturangaistus vaikeutti suomalaisen kisaa. Hän lähti kisaan viidennestä ruudusta.

Bottas antoi nousullaan hyvän työnäytteen murheellisten viime kisojen jälkeen.

– Hän ajoi mielestäni täydellisen ensimmäisen stintin: Piti renkaansa kunnossa ja oli nopea. Ilman rangaistusta hän olisi ollut mukana kärkitaistossa, Wolff kehui.

– Mutta Lewisillä ja Valtterilla on sama kalusto, ja se ei täällä riittänyt Maxin lyömiseen.

Kuljettajien sarjaa Verstappen johtaa siis 18 pisten erolla Hamiltoniin, valmistajien sarjassa Red Bullin johto on nyt 40 pistettä.

Vaikka Mersuun ei enää tule päivityksiä, Wolff uhkui taisteluhenkeä.

– Tämä ei ole ohi. Meillä oli nyt vaikea viikonloppu eikä aseita voittoon ollut, mutta me voitamme vielä kisoja ja otamme paaluja. Taistelemme niin kovasti kuin pystymme.

F1-kausi jatkuu ensi viikonloppuna samassa paikassa, Red Bull Ringin radalla, Itävallan GP:llä.