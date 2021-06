IS:n raati perkaa Steiermarkin GP:n annin.

Steiermarkin GP Itävallassa päättyi sunnuntaina Red Bullin Max Verstappenin voittoon. Verstappen siis vahvisti MM-sarjan johtoaan suhteessa toiseksi ajaneeseen Lewis Hamiltoniin.

Lue lisää: Kaikuvatko Lewis Hamiltonin toiveet kuuroille korville? Toto Wolff paljasti karun tilanteen – selitys on ymmärrettävä

Valtteri Bottas oli kolmas ja Kimi Räikkönen 11:s.

Ilta-Sanomien raati perkaa kisan tapahtumat. Sanan säilää heiluttavat tällä kertaa toimittajat Tommi Koivunen, Joonas Kuisma ja Petri Seppä.

Tommi Koivunen

Tähti

George Russell. Williamsista ei voi enää puhua aivan umpisurkeana autona ja varsinkin Itävallassa myös Nicholas Latifin vauhti näytti aika-ajoissa kohtuulliselta, mutta Russell oli silti ajamassa upeaa kisaa kärkikymmenikössä. Valitettava tekninen vika vei britiltä mahdollisuudet kauden ensimmäisiin pisteisiin.

Puheenaihe

Daniel Ricciardon vaikeudet. Aussi vaihtoi täksi kaudeksi taas tallia paremman huomisen toivossa, mutta pesti McLarenilla on ollut muhkeapalkkaiselle Ricciardolle toistaiseksi paha pettymys. Tallin kultapojalta Lando Norrisilta tulee jatkuvasti käkättimeen. Nyt aussi floppasi oudosti aika-ajoissa, kisa meni hyvän alun jälkeen pieleen väliaikaisen voimayksikköongelman takia.

Moka

Valtteri Bottas menetti autonsa hallinnan harjoituksissa varikolla, kun hän harjoitteli tallin kanssa uutta tekniikkaa eli suoraan 2. vaihteella lähtemistä. Virhe oli pieni mutta maksoi suomalaiselle karusti. Kova kolmen lähtöruudun rangaistus riisti Bottakselta tylysti eturivin paikan.

Päänahka

Esteban Ocon palkittiin hiljattain vahvasta alkukaudestaan pitkällä jatkosopimuksella. Voimasuhteet Alpinella ovat kuitenkin samalla vähitellen kääntyneet vanhalle ketulle Fernando Alonsolle, joka oli taas paljon vahvempi kuin ranskalainen tallitoverinsa. Alonso johtaa nyt MM-sarjassa 19–12.

Yllätys

Vaikka selitys on ymmärrettävä eli ensi kauteen on pakko panna paukkuja isojen sääntömuutosten takia, minkä lisäksi kehitystyö on hyvin rajattua, on silti yllättävää ettei Mercedes tuo tämän kauden autoonsa enää yhden yhtä päivityspakettia. Tulos näkyy radalla: Red Bull aikoo kaikin keinoin voittaa tämän vuoden MM-tittelit.

Joonas Kuisma

Tähti

Ferrarin Chalers Leclerc näytti sitä vanhaa kunnon kilvanajoa. Leclerc lähti liikkeelle seiskaruudusta, mutta hänen autonsa etusiipi hajosi kisan ensikierroksella. Monacolainen raivasi tiensä aggressiivisella ajolla ja komeilla ohituksilla jonon perältä takaisin seitsemänneksi.

Puheenaihe

F1:n voimasuhteet ovat vaihtuneet. Vuonna 2014 alkaneella hybriditurbojen aikakaudella ei ole aiemmin nähty tilannetta, että Mercedes ei olisi saavuttanut voittoa neljässä peräkkäisessä kisassa. Nyt niin on käynyt, kun Red Bull on vienyt neljä kisaa putkeen. Se tekee MM-sarjalle Niki Juuselan sanoin ”nasueinaria”, mitä hittoa se sitten tarkoittaakaan.

Moka

George Russellin pitkä sopimus Williamsille. Lajin tuleva supertähti lähti kisaan 10. ruudusta ja oli parhaimmillaan kahdeksantena. Sitten surkean brittiauton tekniikka petti. 23-vuotiaan "Mr. Saturdayn” sopimuksen on tarkoitus umpeutua kauden lopussa. Lahjakkuus on pakko saada parempaan autoon.

Päänahka

Kimi ”41 vuotta entäs sitten” Räikkönen kävi kisan lopussa merkityksettömän mutta miellyttävän taistelun Aston Martinin Sebastian Vettelin kanssa. Yhteensä viisi MM-titteliä keränneen taisteluparin väännön vei Jäämies, joka ajoi komeasti 18. ruudusta 11:ksi. Ei MM-pisteitä, mutta yksi niistä hetkistä, joista Räikkönen tällä kaudella voi nauttia.

Yllätys

Ferrari on kuin jalkapallojoukkue Juventus oli päävalmentaja Andrea Pirlon alaisuudessa viime kaudella: koskaan ei tiedä, mitä saa. Ranskan GP:stä ei seitsemän päivää aiemmin tullut pistettäkään Italiaan, nyt Leclercin ja Carlos Sainzin kisavauhti oli oikein pirteää ja kisailme uhmakas. Valmistajien MM-sarjan kolmas sija on täysin mahdollinen. Se olisi kuin Coppa Italian voitto keväällä oli Juvelle.

Petri Seppä

Tähti

Charles Leclerc. Vaikka Max Verstappen voitti suvereenisti, Leclerc kuitenkin järjesti päivän näytöksen. Leclercin etusiipi hajosi avauskierroksella, ja monacolainen jäi varikkokäynnin jälkeen pitkän autoletkan hännille. Leclerc aloitti kuitenkin näyttävän ohitusshow’n ja nousi lopulta peräti seitsemänneksi. Kova suoritus!

Puheenaihe

Kaksikon Verstappen–Lewis Hamilton ylivoima. Aika-ajoissa muut pääsevät lähelle, mutta kun kisa alkaa, kaksikko painuu vääjäämättä maisemaan. Molempien kisapää ja -vauhti ovat valovuosia edellä muita, Verstappenilla tällä hetkellä vielä astetta parempi kuin seitsenkertaisella maailmanmestarilla Hamiltonilla.

Moka

McLarenin molemmista autoista katosivat yllättäen tehot kisan alkuvaiheessa. Lando Norrisilla ei ollut mitään jakoa puolustaa kolmospaikkaansa Sergio Pereziä ja Valtteri Bottasta vastaan, samoin Daniel Ricciardo menetti monta sijoitusta parin kierroksen aikana. Myöhemmin tehot palautuivat, sijoitukset eivät enää.

Päänahka

Historia oli toistaa itseään. Sergio Perez kävi toisen kerran renkaanvaihdossa ja alkoi tavoittaa Valtteri Bottasta noin sekunnin per kierros. Ranskassa Perez ohitti Bottaksen neljänneksi viimeisellä kierroksella, Itävallassa Perez pääsi aivan kantaan, mutta matka loppui tällä kertaa aavistuksen kesken. Bottaksen kannalta oli erittäin tärkeä välttää uusi nöyryytys.

Yllätys

Yleensä Red Bullin varikkotiimi tekee timanttisen nopeaa työtä. Nyt Sergio Perezin ensimmäinen varikkopysäys kesti 4,5 sekuntia. Toden totta, 4,5 sekunnin pysäys on formulamaailmassa ikuisuus. Helppo sanoa ja jossitella jälkikäteen, mutta tavanomainen – pari sekuntia nopeampi – renkaanvaihto olisi tuonut Perezille palkintopallisijoituksen.