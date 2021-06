F1-sisäpiiriläinen pani merkille Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin juttutuokion heti kisan jälkeen – sävy oli yllättävä

Lewis Hamilton ja Max Verstappen käyvät tiukkaa taistoa F1:n kuljettajien maailmanmestaruudesta.

F1-kauden alkupuoli on ollut kahden kuljettajan kiivasta taistoa. Mercedeksen Lewis Hamilton ja Red Bullin Max Verstappen ovat voittaneet molemmat kolme osakilpailua ja mittelevät ylhäisessä yksinäisyydessään kuljettajien MM-sarjan kärjessä.

Viime viikkoina Verstappen ja Red Bull ovat olleet niskan päällä. Itävaltalaistallin kuljettajat ovat napanneet voitot kolmesta edellisestä kilpailusta, ja kahdesti korkeimmalle korokkeelle on noussut juuri Verstappen.

Seitsenkertainen maailmanmestari Hamilton on nyt kovemman paineen alla kuin vuosikausiin, ja titaanien taistelua käyvän kaksikon jokaista liikettä seurataan poikkeuksellisen tarkkaan.

F1-sarjan lehdistötilaisuudet juontavan Tom Clarksonin mukaan kilpakumppanien välit ovat todellisuudessa yllättävänkin lämpimät.

– Vaikka tallipomojen (Red Bullin Christian Horner ja Mercedeksen Toto Wolff) välillä on ehkä kitkaa, ja Mercedeksellä on menossa vaikeat ajat, Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin välinen suhde on yhä fantastinen, Clarkson totesi F1-Nation-podcastissa.

Clarkson todisteli arviotaan kertomalla havainnoistaan Ranskan GP:n jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Itse kilpailu sai dramaattisen lopun, kun Verstappen kiri tuoreemmilla renkailla neljänneltä sijalta voittoon, ohittaen Hamiltonin toiseksi viimeisellä kierroksella.

Silti tunnelma lehdistötilaisuudessa oli suorastaan leppoista.

– Kisan jälkeen he tulivat lehdistötilaisuuteen todella rentoutuneina. Ennen kuin kamerat käynnistettiin, Max ja Lewis istuivat siinä juttelemassa. Lewis puhui Maxin edusta suoranopeudessa. Max vaihtoi aihetta ja kyseli Lewisiltä tämän hiuksista ja afroleteistä kysyen, kuinka usein hänen pitää laitattaa hiuksensa. Lewis kertoi, että hänen kaverinsa hoitaa hiukset kerran viikossa; Clarkson kuvaili.

– Lewis oli juuri hävinnyt kisan Verstappenille, mutta kaikki oli hyvin rentoutunutta ja harmonista.

Radalla meno on kuitenkin kaikkea muuta kuin leppoista. Verstappen johtaa kuljettajien MM-sarjaa nyt 12 pisteen erolla Hamiltoniin.