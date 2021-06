Kommentti: Valtteri Bottas raivosi aiheesta – mitä Mercedekselle on tapahtunut?

Mercedeksen mestaruusputki rakentui paitsi parhaan auton myös parhaan tiimin varaan. Red Bull on ajanut ohi Mercedeksestä, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Mercedes on voittanut F1-sarjan molemmat maailmanmestaruudet jo seitsemän kertaa putkeen vuosina 2014–21.

Mestaruusputken ja turbohybridiaikakauden alussa sen auto ja moottori olivat niin ylivoimaisia, että Mersun varikkomuurilla olisi voitu vetää sikeitä vaikka startista maaliin.

Ja moni katsojakin taisi välillä nukahtaa, niin helpolta hopeanuolien mestaruusmarssi näytti.

Mutta vuosina 2017–19, etenkin kaudella 2018, Mercedes ei voittanut mestaruutta ainoastaan parhaan auton takia. Ennen kaikkea sillä oli myös paras tiimi ja paras kuljettaja Lewis Hamilton. Ferrari sai kokea monta taktista kyykytystä, ja sen mestaruustoivo Sebastian Vettel ei ollut englantilaisen tasolla.

Tänä vuonna kaikki on toisin.

Jo talvitesteissä huomattiin, että uudet sääntömuutokset ovat vieneet Mersun etumatkan radalla, ja Red Bull on noussut sen rinnalle.

Vielä isompia yllätyksiä on nähty kauden seitsemän ensimmäisen kisan aikana. Espanjassa Mersun taktiikka ja Hamiltonin mestarillinen ajo toivat voiton takaa-ajoasemasta, mutta muuten Red Bull on vienyt Mersua liian usein kuin litran mittaa. Hamiltoniltakin nähtiin Bakussa karmea moka.

Tuorein esimerkki tiimin tilanteesta saatiin sunnuntaina Ranskassa. Mercedeksen auto vaikutti vahvalta voittajaehdokkaalta, mutta talli antoi kärkipaikan pois kahdesti hopeatarjottimella.

Ensin Hamiltonia pidettiin pidempään radalla kuin Max Verstappenia. Sitten Hamilton ja Bottas ajoivat pitkään aivan Verstappenin perässä. Kuskit raportoivat, että yhdellä stopilla selviäminen tuntuu mahdottomalta, mutta silti Mersu ei tehnyt peliliikkeitä.

Red Bull teki: Verstappen sisään, tuoreet renkaat, takaa-ajoon ja lopulta voittoon. Samalla pidemmän ensimmäisen stintin ajanut Sergio Perez ajoi vielä Valtteri Bottaksen kiinni ja vei kolmossijankin Mersun nenän edestä.

Bottas raivosi tiimiradiossa ja kysyi, miksi häntä ei kuunneltu. Suomalainen oli tehnyt selväksi, että tässä kisassa pitäisi pysähtyä kahteen kertaan. Raju, kirosanoilla ryyditetty palaute alleviivasi viime viikkojen meininkiä, joka on ulospäin näyttänyt tulehtuneelta.

Toto Wolff on tunnettu jämäkkänä ja suoraselkäisenä johtajana, mutta tämän kauden vaikeudet ovat tuoneet hänestä esiin yllättäviä puolia.

Monacossa hän ilmoitti saksankieliselle medialle, että Bottaksen katastrofaalisesti epäonnistunut varikkopysähdys olisi ollut jotenkin kiinni kuljettajan vääränlaisesta asettumisesta ruutuun.

Bottas ihmetteli kommentteja julkisesti, ja Wolffkin veti sittemmin sanojaan takaisin.

Tämän kisan jälkipyykistä tuskin tulee yhtään sen puhtaampaa. Ainakin suomenkielisessä tv-haastattelussa C Morella Bottas kommentoi asiaa maltillisesti mutta kuitenkin niin, että viesti meni yhä perille:

– Ehdotin, että kaksi pysähdystä voisi olla parempi, mutta päätettiin ajaa yhdellä. Ehkä olisi pitänyt tehdä kaksi.

Kunniaa on toki annettava myös Red Bullille ja Max Verstappenille, joka on jo vuosien ajan näyttänyt Hamiltonin ohella sarjan parhaalta kuskilta. Nyt Verstappen on saanut talliltaan auton, jolla hän pystyy ajamaan tasaisesti voitoista – ja Red Bullin taktinen osaaminen sekä tasaisen supernopeat varikkopysähdykset pääsevät parhaalla mahdollisella tavalla oikeuksiinsa.