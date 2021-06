Valtteri Bottas lataa kovaa tekstiä F1-uransa jatkosta

Valtteri Bottas otti kärkevästi kantaa spekulaatioihin.

Le Castellet

Valtteri Bottaksen vaikeudet formula ykkösten tämän kauden kuuden GP-kisan aikana ovat nostaneet jälleen pintaan spekulaatiot hänen jatkosaumoistaan Mercedes-tallissa.

Tuoreimpana huhumyllyssä pyörii väite, jonka mukaan Williamsia ajava George Russell tulisi Mercedekselle ja Bottas vaihtaisi Williamsin rattiin.

Mercedeksen kuljettajaspekulaatiot ovat erityisen kuumaa tavaraa F1-mediassa, joten tämän viikonlopun Ranskan GP-kisaa edeltäneenä mediapäivänä Bottas totta kai joutui ottamaan kantaa huhuihin. Yhtä tuttuun tapaan suomalaiskuljettaja kertoi, ettei anna huhujen häiritä.

– En ole oikeastaan miettinyt tuota kovinkaan syvällisesti. Et voi sulkea korviasi (huhuilta) aina, ja joka kausi on tämä sama juttu. Samat kysymykset, samaa spekulaatiota, se kuuluu tähän lajiin. On hieman liian aikaista vastata, emme ole vielä juurikaan puhuneet sopimuksesta, se tulee aikanaan, Bottas pyöritteli.

Williams-kuviosta ei Bottaksella itsellään ole hajuakaan, eikä jatkosaumoistaan muutenkaan, vaikka sellaistakin on väitetty, että Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff olisi jo kertonut Bottakselle pestin päättyvän tähän kauteen.

– Puhumme Toton kanssa usein, ja olemme myös puhuneet hiljattain. Se on ihan normaalia. Mutta voin vakuuttaa, että kukaan ei ole minulle kertonut tuosta (paikan menettämisestä). Tuo on spekulaatiota ja sellaista riittää, ilman faktapohjaa. Tarinoita kehitellään vain klikkausten takia. Sellaista se on, tiedättehän.

MM-pisteissä vasta kuudentena oleva Bottas lähtee kirkastamaan kilpeään Ranskan gp-kisaan Paul Ricardin radalla. Kohentamista riittää tallillakin, joka on koonnut vaivaiset seitsemän pistettä kahdessa viime kisassa.

– Tiedämme olevamme kaukana siitä, missä pitäisi olla. Lewisin (tallitoveri Hamilton) kanssa kiritämme tallia aika kovaa, jotta saisimme auton, johon luottaa ja jolla taistella voitosta joka ikinen gp-viikonloppu. Emme ole pystyneet siihen kauden jokaisessa kisassa, joten motivaatiota kyllä piisaa.