Valtteri Bottasta viedään F1:n jumbotalliin – Williamsin tallipomolta arvoituksellinen vastaus

Williamsin tallipäällikkö Jost Capito kommentoi Bottaksen tulevaisuutta RTL:n haastattelussa.

Valtteri Bottaksen tulevaisuus on hämärän peitossa.

F1-kuljettaja Valtteri Bottasta koskevat siirtohuhut ovat voimistuneet viime päivinä. F1-insiderin mukaan Williamsin 23-vuotias George Russell korvaa suomalaisen ensi kaudella Mercedeksellä.

Red Bullin johtoportaaseen kuuluva neuvonantaja Helmut Marko löi lisää bensaa liekkeihin. Hänen mukaansa on todennäköistä, että Bottas korvaa nuoren britin Williamsilla. Siis tallissa, joka ei ole kerännyt tällä eikä viime kaudella ainuttakaan pistettä.

Huhut saivat uutta pontta tiistaina. Saksalaisen televisiokanavan RTL:n mukaan Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ja Bottas keskustelevat jatkosta jo tänä viikonloppuna Ranskassa.

Lopullinen päätös kuskinvaihdoksesta tehdään lehden lähteiden mukaan ennen Itävallan toista osakilpailua 4. heinäkuuta, jotta Bottaksella on riittävästi aikaa löytää uusi työnantaja.

Williamsin tallipäällikkö Jost Capito otti kantaa Russellin ja Bottaksen tilanteeseen RTL:n haastattelussa. Hän asetteli sanansa varoen.

– Meillä on sopimus Russellin kanssa kauden loppuun asti, mutta kuten tiedetään, kaikki on tarpeen tullen järjesteltävissä. Minulla on hyvät välit Toton kanssa, Capito kertoi ja lisäsi, että ”Toto voi soittaa minulle milloin vain”.

Capito painotti kanavalle, että Russell on ainakin tällä hetkellä tyytyväinen Williamsilla. Puheet jo kesken tämän kauden tapahtuvasta siirrosta hän kuittasi spekulaationa.

Saksalaispomo ei kuitenkaan tyrmännyt sitä, etteikö Bottas voisi palata Williamsille ensi kaudeksi. Nastolalainen ajoi tallissa kaudet 2013–16.

– Juuri nyt en sulje pois mitään vaihtoehtoja. Kaikki on mahdollista, hän totesi arvoituksellisesti.

F1-kausi jatkuu viikonloppuna Paul Ricardin radalla Ranskassa. MM-sarjan kuudenneksi valahtanut Bottas on jäänyt pisteittä kahdessa edellisessä osakilpailussa.