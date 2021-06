Kova F1-väite: Valtteri Bottas menettää paikkansa Mercedeksellä – tallipomolta tyly arvio suomalaisen tulevaisuudesta

Valtteri Bottaksen tulevaisuus ei näytä kirkkaalta.

Spekulaatiot Valtteri Bottaksen ja Merceksen ympärillä kiihtyvät. Saksalaissivusto f1-insiderin tietojen mukaan 31-vuotiaan nastolalaisen tilalle Mercedeksen ohjaamoon astuu ensi vuodeksi Williamsin George Russell, 23.

Pitkään spekuloidun siirron konkretisoitumisesta on kirjoittanut aiemmin myös Sky Italia.

F1-insiderin mukaan Merceksen tallipäällikön Toto Wolff on ilmoittanut siirrosta jo Russelin taustajoukoille.

Bottaksen kausi on lähtenyt käyntiin tahmeasti. Seitsemän osakilpailun jälkeen hän on kuljettajien MM-taulukon kuudennella sijalla. Eroa tallikaveri Lewis Hamiltoniin on peräti 54 pistettä.

Russell ei ole napannut heikolla Williamsin autolla kolmen kauden aikana yhtään MM-pistettä. Britti on kuitenkin vakuuttanut nopeudellaan. Näyte hänen taidoistaan saatiin etenkin viime joulukuussa, kun hän tuurasi koronatartunnan saanutta Hamiltonia Mercedeksellä Bahrainin osakilpailussa.

Mercedeksen pahin kilpailija Red Bull uskoo saksalaistallin kuskienvaihtokuvioihin.

– Se (Russelin siirto) olisi looginen askel. Sitä ei voi pidätellä pidempään. Ei edes silloin, jos Hamilton ei pidä siitä, Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko kertoo sivustolle.

Marko antaa Bottaksesta tylyn arvion. Kokeneen F1-pomon mukaan on todennäköistä, että Bottas ajaa ensi kaudella Russellin tilalla Williamsilla.

– Bottaksen ei tarvitse soittaa meille. Meillä ei ole tilaa. Voin ainoastaan kuvitella vaihdon Russelin kanssa. Mielestäni Williams on ainut vaihtoehto hänelle.

Bottas aloitti F1-uransa Williamsilla kaudella 2013 ja jatkoi tallissa kunnes Mercedes osti sopimuksen ulos vuonna 2017. Suomalainen on saavuttanut saksalaistallissa yhdeksän osakilpailuvoittoa.

Formula 1 -kausi jatkuu ensi viikonloppuna Ranskan osakilpailulla.