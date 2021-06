Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton ajoivat erilaisilla autoilla – pomo selitti ratkaisua

Valtteri Bottas halusi ajaa eri siivellä kuin Lewis Hamilton.

Mercedeksen Valtteri Bottas epäonnistui Azerbaidzhanin GP:ssä pahasti.

Bottas jäi aika-ajoissa vasta 10. lähtöruutuun, kisassa hän oli 12:s. Monien viimeiset aika-ajoyritykset keskeytyivät Yuki Tsunodan ja Carlos Sainzin ulosajojen takia, mutta oli selvää, ettei Bottas joka tapauksessa ollut ajamassa kärkiruuduista.

Bottaksen tallitoveri Lewis Hamilton oli hänkin viikonlopun alussa pahoissa vaikeuksissa mutta onnistui lopulta taistelemaan peräti 2. lähtöruutuun. Kisassa Hamilton kamppaili voitosta kunnes teki virheen, joka pudotti hänet vasta 14:nneksi lopputuloksissa.

Mersun kuljettajat ajoivat aika-ajoissa ja kisassa erilaisella takasiivellä.

Tallin teknologiajohtaja Mike Elliott selittää asiaa nyt tallin julkaisemalla videolla. Hänen mukaansa kuljettajat ajoivat muuten hyvin samankaltaisilla säädöillä, mutta Bottas päätti ajaa isommalla siivellä eli hakea lisää downforcea suoranopeuden kustannuksella.

– Ennustimme sen olevan vähän hitaampi, ehkä kymmenyksen kierroksella. Valtteri päätti ajaa sillä siivellä. Hän uskoi sen olevan itselleen nopeampi ratkaisu, Elliott kertoi.

Yksi suomalaisen viime vuosien suurimmista kompastuskivistä on ollut renkaiden lämmitys ja niiden toimintakunnossa pitäminen.

– Baku on rata, jossa on aika vaikea saada lämpöä eturenkaisiin. Siellä tarvitaan isoa luottoa autoon, koska seinät ovat niin lähellä. Lämmön saanti renkaisiin on tosi tärkeää, koska jos pääsee vähän lujempaa, samalla saa lisää energiaa renkaisiin, auto menee taas vähän nopeampaa ja pääsee positiiviseen kierteeseen.

– Pientä simulaatiomme ennustamaa eroa tärkeämpää oli, että Valtteri oli tyytyväinen autoonsa ja tunsi olonsa luottavaiseksi.

Bottas oli viikonlopun jälkeen ihmeissään ja totesi, ettei ole aiemmin kohdannut vastaavaa: hän ei löytänyt vauhtia missään vaiheessa.

– En käsitä, mikä oli vikana. Tunnen itseni ja missä rajani ovat ja milloin en enää pääse kovempaa. Silti olin nyt 6–8 kymmenystä perässä. Se ei ole normaalia.