F1:n maailmanmestari huomasi merkittävän muutoksen Max Verstappenissa – antoi paljonpuhuvan vastauksen hollantilaisen heikkouksista

Max Verstappen sai vuolaita kehuja vuoden 1997 maailmanmestarilta.

F1-sarjaa johtava Red Bullin hollantilainen Max Verstappen, 23, on saanut tällä kaudella runsaasti kehuja tasaisemmista ja aikuistuneista otteistaan.

Aiemmin Verstappen tunnettiin rämäpäisenä, tuittupäisenäkin, nuorena tähtenä.

Nyt kehujien kuoroon liittyi kanadalainen vuoden 1997 F1-maailmanmestari Jacques Villeneuve.

Villeneuven mielestä Verstappen ei ota enää niin typeriä riskejä ohituksissaan tai yrittäessään puolustautua ohitusyrityksiltä. Kanadalaisen mielestä nykyinen Verstappen on reilumpi kanssakisaajiaan kohtaan.

– Hän vaikuttaa löytäneen paljon paremman tasapainon sen suhteen, mikä radalla on reilua ja mikä ei, kun taistelee sijoituksista. Hän tietää paremmin, milloin voi painostaa ja milloin ei. Hänestä on tullut paljon kokonaisvaltaisempi, Villeneuve kehui RacingNews365-sivuston haastattelussa.

Jacques Villeneuve varikolla Italian GP:ssä 2019.

Verstappen johtaa F1-sarjaa neljän pisteen erolla Mercedeksen Lewis Hamiltoniin, kun kisoja on ajettu kuusi. Viime viikonloppuna Bakun dramaattisessa kisassa Verstappen joutui keskeyttämään kärkipaikalta, kun takarengas hajosi. Myös Hamilton kuitenkin tunaroi itsensä ulos pisteiltä uusintalähdössä kaksi kierrosta ennen maalia.

Verstappenin mahdollisista heikkouksista kysyttäessä Villeneuve antoi paljonpuhuvan vastauksen.

– Tänä vuonna? Ei mitään, Villeneuve totesi.

– Silloinkin, kun hän jäi Bahrainissa toiseksi ajettuaan leveäksi, hän otti sen vastaan päättäväisyydellä: ”Ok, nyt Hamilton voitti, mutta kausi on pitkä”. Tällä hetkellä sanoisin, että Max on vahvempi kuljettajista, koska Lewis on edennyt liian monta vuotta voittaen liian helposti, Villeneuve tuumasi.