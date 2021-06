Mercedes hyväksyi ohjelmaansa 13-vuotiaan kiinalaisjuniorin.

Mercedes on voittanut F1-sarjan tallimestaruuden seitsemän kertaa putkeen 2014–2020.

Formula 1 -sarjan saksalainen mahtitalli Mercedes pyrkii kärkeen myös Kiinan F1-kuljettajamarkkinoilla. Maasta ei ole vielä löytynyt kuljettajaa autourheilun kuninkuusluokkaan, mutta Mercedes on hyväksynyt junioritoimintaansa vasta 13-vuotiaan kiinalaisajajan Cui Yuanpun.

Kiinalaispoika on ajanut kartingia kuusivuotiaasta ja vauhdilla, joka riitti paikkaan Mercedeksen nuorten kuljettajien kehitysohjelmassa.

– Cui Yuanpu on Kiinan kartingsarjojen huippulupaus, eikä maasta ole vielä tullut yhtään F1-kuljettajaa. Haluamme sen takia seurata Yuanpun kehitystä ja auttaa häntä nousemaan kilpaluokissa ylöspäin, saksalaistallin kehitysohjelmaa valvova Gwen Lagrue kommentoi värväystä.

F1-luokan kilpailu ajettiin Kiinassa ensi kertaa 2004. Kisoja on järjestetty Shanghain moottoriradalla, mutta maassa on kiinnostusta järjestää myös katuradalla ajettava kilpailu.

Oman kuljettajan puute on jarruttanut merkittävästi formula 1:n suosiota Kiinassa. Lähimpänä ajajapestiä on F2-kuljettaja Zhou Guanyu, joka kuitenkin tietää, miten kovaa kilpailu tallipaikoista on.

– Olen varmasti lähempänä F1-paikkaa kuin yksikään kiinalaiskuljettaja koskaan. Toisaalta se viimeinen askel formula 1:een on kaikkein vaikein, Zhou Guanyu arvioi kehitysnäkymiään aiemmin tänä vuonna.