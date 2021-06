Max Verstappen latasi suoran mielipiteensä Lewis Hamiltonista

Max Verstappenin itseluottamus on rajaton.

Formula 1:n MM-sarjan kärkeen siirtynyt Max Verstappen on viimein noussut haastamaan Lewis Hamiltonia mestaruustaistelussa.

Nuori hollantilainen uhkuu itseluottamusta Monacon osakilpailuvoittonsa jälkeen. Kun Sky Italian toimittaja mainitsi monen pitävän Hamiltonia yhä sarjan kokonaisvaltaisimpana kuljettajana, Verstappen ärähti, grandpx.news-sivusto kirjoittaa.

– En ole samaa mieltä. Mutta se on vain minun mielipiteeni, hän tilitti.

Hamilton jäi Monacossa seitsemänneksi. 36-vuotias konkari on voittanut radalla kaiken mahdollisen, mutta Verstappen ei kuvia kumartele.

– Kyllä, hän on kokeneempi. Mutta se ei tarkoita, että hän olisi kokonaisvaltaisempi. Se on minun mielipiteeni ja kenenkään ei tarvitse olla kanssani samaa mieltä.

23-vuotiaana Verstappen on ajanut F1-sarjassa jo kuusi vuotta. Siinä ajassa ehtii tapahtua paljon. Hollantilainen on yhä ajoittain kuumapäinen, mutta on rauhoittunut selvästi.

– Huusin ennen paljon, mutta nyt olen rauhallisempi, hän kertoo.

Verstappen kohtaa Hamiltonin seuraavan kerran Azerbaidzhanin GP:ssä viikonloppuna. Bakussa kisa ajetaan Monacon tavoin katuradalla, mutta läheskään yhtä ahtaisiin mutkiin kuljettajat eivät tällä kertaa joudu.