Valtteri Bottaksen tietokoneella on mystinen taustakuva – syynä tallipomon ohje

Valtteri Bottas käyttää Toto Wolffin kehotuksesta erikoista keinoa itsensä motivointiin.

Valtteri Bottaksen alkukausi on ollut vaikea.

Suomen F1-tähden Valtteri Bottaksen alkukausi on ollut vaikea. Mercedeksen kuljettaja on keskeyttänyt kahdessa osakilpailussa ja on valahtanut kuljettajien MM-taistossa jo yli 50 pisteen päähän sarjan kärjessä keikkuvista Red Bullin Max Verstappenista ja tallikaveristaan Lewis Hamiltonista.

Bottas on vakuuttanut toistuvasti motivaationsa säilyneen silti katossa – ja tuoreen haastattelun perusteella motivaatiotasoon tulee pieni piikki aina, kun suomalainen avaa tietokoneensa.

Bottas kertoi Motorsportille hyödyntävänsä Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolffin alaisilleen suosittelemaa keinoa itsensä motivoimiseen.

Wolff kertoi vinkistään medialle Espanjan GP-viikonlopun aikana. Hän on kannustanut alaisiaan käyttämään ”vihollisten rakentamiseksi” kutsuttua psykologista kikkaa. Siinä henkilö pitää kuvaa kovimmasta kilpakumppanistaan näkyvällä paikalla.

– Voit laittaa kuvan tästä henkilöstä kalenteriin tai pöydälle, ja aina kun tarvitset motivaatiota, voit katsoa sitä kuvaa. Kaikki ovat vapaita tekemään niin. Työkavereideni keskuudessa näen sellaisia kuvia toistuvasti, Wolff puheli.

Monacossa Bottas kertoi ottaneensa vinkistä vaarin, joskin hieman sovellettuna versiona.

– En kanna kuvaa Lewisistä tai Maxista taskussani, Bottas vakuutti.

– Minulla on tietokoneellani taustakuva, joka motivoi minua aina kun avaan tietokoneeni. Se on negatiivinen juttu, joka muistuttaa minua aina näyttämään, mihin pystyn, Bottas selitti.

Tarkemmin suomalaiskuski ei suostunut kertomaan, mikä negatiivinen juttu motivaatiokuvassa on.

Bottaksen motivaatiota koetellaan seuraavan kerran ensi viikonloppuna Azerbaidzanin osakilpailussa.