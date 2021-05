Kimi Räikkösen tallikaverista tulossa Alfa Romeon ykkösmies – tallipomo uskoo nousukaskuljettajaan kuin vuoreen

Frederic Vasseur lupailee suurta roolia italialaiskuljettajalle.

Alfa Romeon italialaiskuljettaja Antonio Giovinazzi on saanut kelpo alun F1-kaudelle 2021.

Giovinazzi, 27, ylsi jo viime kaudella tallikaverinsa Kimi Räikkösen vauhtiin, ja nyt kaksikon kilvoittelu on jatkunut kiivaana.

Italialainen on päihittänyt Räikkösen kahdesti tämän kevään viidessä osakilpailussa ja Monacossa hän toi Alfa Romeolle myös kauden ensimmäisen MM-pisteen.

Giovinazzi on kunnostautunut erityisesti aika-ajoissa voittamalla kokeneen suomalaiskollegansa peräti neljästi.

Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur uskookin, että jos Räikkönen lopettaa uransa tähän kauteen, Giovinazzi on valmis ottamaan ykköskuskin roolin.

Autosport.comin mukaan Vasseur epäilee, että suomalaisen maailmanmestarin valtava maine teki tallikaverin henkisestä kasvusta haastavaa.

– Hänellä oli ongelmana, että hän keskittyi vain ottamaan mallia Kimiltä sen sijaan, että keskittyisi itseensä.

– Viimeisen vuoden aikana hän teki muutoksen. Hän alkoi miettiä, että ”keskityn itseeni, hoidan homman, pystyn tähän ja jos olen parhaimmillani, teen hyvää työtä”.

Vasseur ymmärtää, miten haastavaan tilanteeseen Giovinazzi joutui. F1:ssä vertailu on armotonta, ja kokenut Räikkönen on mittari kovimmasta päästä.

– Se ei ole helppoa, sillä usein ensimmäinen verrokki on tallikaverisi. Mutta nyt hän on ottamassa paikkansa tiimin sisällä. Se on meille tärkeää.