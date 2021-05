F1-sarjan tulokaskuskilla on yksi iso kehityskohde – ”Lähti täysin lapasesta”

Yuki Tsunodan kiivas radioviestintä on huomattu F1-alkukauden aikana.

F1-sarjan japanilainen tulokas Yuki Tsunoda säväytti kauden avauskisassa Bahrainissa ajamalla debyytissään MM-pisteille, yhdeksänneksi. Sen jälkeen AlphaTaurin 21-vuotias Tsunoda ei ole pisteille yltänyt.

Tsunoda on myös herättänyt huomiota kärkkäällä radioviestinnällään. Esimerkiksi Barcelonan harjoituksissa hän kävi insinöörinsä kanssa kiivaan keskustelun talliradiossa.

– Yuki, rauhoitu. Kaikki hyvin, Tsunodan valitukseen kyllästynyt insinööri vastasi.

Tsunoda myönsi Beyond The Grid -podcastissa, että itsensä kontrollointi on asia, jossa hän pyrkii kehittymään seuraavissa kilpailuissa.

– Se on tärkein aihe nyt minulle, sataprosenttisesti, ja varsinkin Barcelonassa minulla lähti täysin lapasesta. En tiedä, miksi painoin radionappia. Minun ei olisi tarvinnut, mutta painoin, Tsunoda kertoi podcastissa F1-sarjan nettisivujen mukaan.

Tsunoda totesi, että esimerkiksi aika-ajoissa nopeaa kierrosta ajettaessa tai kilpailussa toista kuskia vastaan taistellessa on vaikea vastaanottaa tallin lähettämiä radioviestejä. Se on toki ymmärrettävää tulokaskuskille, sillä samanlaisista turhautumisistaan on tullut tunnetuksi kokenut Kimi Räikkönenkin, F1-sarjan jutussa muistutetaan.

– En tiedä, miksi minun piti huutaa heille. Tämä on ehdottomasti heikko kohta, ja minun on nyt todella parannettava radioviestintää. Ja se on jo kehittynyt, mutta se voisi olla vielä parempaa.

Tsunoda sanoi hermostuvansa sellaisissa tilanteissa, kun hänellä on meneillään hyvä kierros, ja sitten häntä yritetään neuvoa radiossa.

F1-sarjan japanilaiskuski kuitenkin tietää, ettei hermostuminen tai varsinkaan huutaminen radiossa hyödytä ketään.

– Radioviestintä on tärkeää formuloissa. Ei ole mitään järkeä huutaa, sillä jos tarvitset apua tallilta, voit vain kysyä ”mikä on tilanne nyt?” tai ”mitkä ovat auton rajoitukset tällä hetkellä?”, ja talli kyllä auttaa. Eivät he voi mitään, jos vain huudat.

F1-kausi jatkuu Azerbaidzanissa viikon päästä.