Daniel Ricciardo kertoi vaihtaneensa Carlos Sainzin kanssa kokemuksia McLarenin F1-autosta.

Formula ykkösten australialaistähden Daniel Ricciardon alkukausi on ollut heikko. Täksi kaudeksi McLarenille siirtynyt 31-vuotias ei ole päässyt laisinkaan sinuiksi uuden ajokkinsa kanssa.

Viime kaudella Renault’lla vakuuttavasti ajanut Ricciardo on yltänyt kauden viidessä ensimmäisessä kisassa parhaimmillaan kahteen otteeseen kuudenneksi, kun taas tallikaveri Lando Norris on ollut kahdesti jopa kolmas ja kerran neljäs.

Pohjanoteeraus nähtiin Monacossa, jossa Ricciardo jäi 12:nneksi samalla kun Norris juhli palkintokorokkeella.

Ricciardo myöntää auliisti, ettei ole vielä päässyt yhteisymmärrykseen uuden ajokkinsa kanssa. Sky Sportsin haastattelussa hän kertoi päässeensä puimaan kokemuksiaan McLarenin autosta toisen kokemusasiantuntijan, vielä viime kaudella brittitallissa ajaneen Carlos Sainzin kanssa.

– Törmäsin Carlokseen vähän aikaa sitten. Hän sanoi: ”Mitä mieltä olet? Outo, eikö?” ja minä vastasin: ”Kiitos kun kerroit!”, Ricciardo murjaisi Sky Sportsille Planetf1-sivuston mukaan.

Täksi kaudeksi Ferrarille siirtynyt Sainz pääsi juhlimaan Monacossa toista sijaa. Ricciardo sen sijaan joutuu jatkamaan vaikeuksiensa syiden etsimistä.

– Koen, että autossa on, sanotaanko outoja ominaisuuksia. Yleisesti ottaen autoissa tapaa olla ikkuna, jonka sisällä voi toimia ja kaikki on hyvin. Tällä hetkellä tämä ikkuna on vain hyvin pieni, ja siitä syystä on helppo tehdä virheitä tai tehdä jotain, mistä auto ei pidä, Ricciardo selitti.

– En halua jaaritella asiasta, koska se alkaa käydä vanhaksi jutuksi, mutta on se hankalaa, hän pohti.

F1-kausi jatkuu viikon päästä Azerbaidzanin Bakussa.