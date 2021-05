F1-tähdeltä tylyä tekstiä – lopetti yllättäen somen käytön

Lando Norris lakkasi käyttämästä somea.

Lando Norris, 21, on yksi F1-sarjan suosituimmista kuljettajista. MM-sarjassa kolmantena oleva britti istuu täydellisesti 2020-luvun supertähdeksi, onhan hän uinut sosiaalisessa mediassa kuin kala vedessä jo vuosien ajan – ja striimannut Twitchissä huippusuosittuja lähetyksiä.

Aina iloisena hauskuuttajana suurelle yleisölle tunnetuksi tullut Norris on tulokaskautensa jälkeen vähentänyt jatkuvaa julkista huulen heittoa, ettei kukaan pääse epäilemään hänen ammattimaisuuttaan.

Kolmen miljoonan Instagram-seuraajan ja miljoonan Twitter-seuraajan Norris selitti asiaa Channel 4:n tv-haastattelussa.

– Nautin yhä siitä mitä teen. Saan yhä hyviä nauruja ja vietän laatuaikaa tiimini kanssa. Mutta työ itsessään vaatii paljon keskittymistä. Olen yhä sama tyyppi, mutta olen enemmän halunnut näyttää toista puolta itsestäni. Sitä, miten kovaa teen töitä, Norris kertoi PlanetF1:n mukaan.

Samaan hengenvetoon hän ilmoitti hankkiutuneensa eroon somesta.

– No, olen siellä yhä, mutta en käytä sitä koskaan.

Norris on siirtynyt kokonaan samanlaiseen käytäntöön kuin monet muutkin julkisuuden henkilöt.

– Minulla on profiili, mutta yksi minulle töitä tekevä kaveri tekee julkaisut ja esittää minua. Minä en enää ole siellä, se on p-rseestä, Norris ilmoitti.

Vielä syksyllä 2019 Norris myhäili Ilta-Sanomien haastattelussa somen hänelle tuomasta huomiosta ja fanimäärästä. Hän myös avasi ajatuksiaan somen käytöstä: kaikki oli täysin luonnollista eikä mitenkään laskelmoitua.

– Jonkin verran tietysti suunnittelen viestejäni, mutta iso osa jutuista on sellaisia, jotka laitan someen sen hetken tunnelmista. Esimerkiksi Instagramin kuvatekstit ovat juttuja, jotka vain juolahtavat mieleen, Norris kertoi IS:lle Monzassa.

– Joihinkin postauksiin minulla on ajatus kuukausiakin aiemmin, mutta en voi julkaista niitä ennen kuin on niin sanotusti oikea hetki. Kaikki on silti minua eikä mitään feikkiä.

Sosiaalisen median alustat ovat viime kuukausina saaneet erityisen paljon kritiikkiä juuri urheilupiireistä siitä, miten yhtiöt eivät puutu palveluissa rehottavaan rasismiin ja muuhun vihapuheeseen. F1-kuskit olivat huhtikuun lopulla mukana viikonlopun mittaisessa someboikotissa, jossa somejäteiltä vaadittiin tekoja vihapuheen kitkemiseksi.