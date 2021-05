Onko Lewis Hamilton kaikkien aikojen paras F1-kuljettaja? Näin Mika Häkkinen vastasi

Mika Häkkinen otti Sky Sportsilla kantaa F1:n alkukauden suorituksiin.

Lewis Hamilton (vas.) on seitsemän maailmanmestaruuden mies, Mika Häkkinen kahden.

Formula 1 -kauden alku on ollut viime vuosia tasaisempi. Toistaiseksi näyttää siltä, että Mercedeksen Lewis Hamiltonin, 36, ja Red Bullin Max Verstappenin, 23, välillä voidaan nähdä tiukka mestaruustaisto.

Lajin legenda, kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen, 52, kommentoi alkanutta kautta Sky Sportsin videohaastattelussa.

– Taistelu on tiukkaa Hamiltonin ja Verstappenin välillä. Ja Valtteri Bottas on myös mukana. Olemme vielä niin aikaisessa vaiheessa kautta, että paljon asioita ehtii tapahtua, Häkkinen kertoo videolla.

Hamiltonin, Verstappenin ja Bottaksen lisäksi Häkkinen nostaa esille Ferrarin Charles Leclercin, jonka ajamista hän kuvailee fantastiseksi.

Voit katso videon alta tai tästä linkistä.

Häkkiseltä kysyttiin myös, onko Hamilton kaikkien aikojen paras F1-kuski. Suomalaislegenda muistuttaa, että eri aikakausia on vaikea verrata keskenään.

– Aina tulee ajanjaksoja, jolloin joku kuljettaja on ykköstähti, joka ajaa hyvin ja saa aikaan loistavia tuloksia. On vaikea verrata näitä aikakausia kymmeniä vuosia taaksepäin. Lewis on käyttänyt aikansa F1:ssä todella loistavasti, Häkkinen muotoilee.

Hamiltonin ennätyslista on mykistävä. Seitsemänkertaisella maailmanmestarilla on eniten voittoja F1-kuljettajista kautta aikojen. Sadan voitetun osakilpailun raja on enää kahden ykkössijan päässä.

– Se vaatii valtavaa sitoutuneisuutta. Hänen voittomääräänsä on todella vaikea rikkoa, Häkkinen toteaa.

Hamilton on tällä hetkellä MM-taistossa toisena neljän pisteen päässä Verstappenista. Brittikuskin tallikaveri Bottas majailee neljännellä sijalla yli puolet vähemmän pisteitä keränneenä. Kolmanneksi on kiilannut McLarenin Lando Norris.

Kausi jatkuu Azerbaidzanin GP:llä sunnuntaina 6. kesäkuuta.