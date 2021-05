Lewis Hamilton kyllästyi naljailuun – latasi Red Bullin tallipäällikölle suorat sanat: ”Lapsellista”

Lewis Hamilton ei ymmärrä Red Bullin tallipäällikkö Christian Hornerin puheita.

F1-tähti Lewis Hamilton on käynyt viime aikoina tiukkaa sanasotaa Mercedeksen kovimman kilpailijan Red Bullin ja itävaltalaistallin tähtikuski Max Verstappenin kanssa.

Mercedeksen kuljettaja heitti Monacon osakilpailun yhteydessä löylyä kiukaalle uhoamalla, että Verstappenilla on ”paljon todistettavaa” suhteessa seitsemänkertaiseen maailmanmestariin.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner puolestaan vastasi väitteeseen toteamalla, että Verstappen on ”päässyt Hamiltonin ihon alle”.

Hamilton suhtautui Hornerin kommentteihin naureskellen.

– En lähde mukaan psykologiseen peliin. On kiinnostavaa kuulla, mitä Christian kertoo, mutta rehellisesti en ymmärrä sitä puhetta. Meillä on 18 osakilpailua jäljellä, joten lopulta tämmöinen sanasota on lapsellista, Hamilton kommentoi gpfans.com-sivuston mukaan.

Viime vuosina ylivoimaiseen tapaan kuljettajien maailmanmestaruuksia napsinut Hamilton on pitkästä aikaa tilanteessa, jossa hänellä vaikuttaa olevan todellinen haastaja mestaruustaistossa. Verstappen on Monacon GP:n jälkeen kuljettajien MM-taulukon kärjessä neljän pisteen erolla Hamiltoniin.

Hamiltonilta kysyttiin sunnuntain kilpailun jälkeen, tuleeko taistelusta alankomaalaista vastaan hänen uransa tiukin.

– Olen ajanut kilpaa 8-vuotiaasta saakka, ja jokainen mestaruustaisto on erilainen omalla tavallaan. Taistosta tulee tiukka. Kerroin teille jo kauden alussa, että heillä (Red Bull) on mestaruustason auto ja heidät on vaikea voittaa, Hamilton avautuu ja heittää pallon taas kerran vastapuolelle.

Kilpailu maailmanmestaruudesta jatkuu kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Azerbaidzhanissa.