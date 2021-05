Mercedeksen katastrofia seurasi poikkeuksellinen näkymä – tässä F1:n MM-sarjan pistetilanteet

Mercedes menetti johtopaikan molemmissa MM-sarjoissa.

Monacon Grand Prix oli Mercedes-tallille katastrofi. Valtteri Bottas joutui keskeyttämään kakkospaikalta, kun hänen oikeaa eturengastaan ei saatu varikolla vaihdettua.

Lewis Hamiltonin aika-ajojen epäonnistumista ei onnistuttu paikkaamaan taktiikalla vaan päin vastoin. Hamilton putosi varikkopysähdysten yhteydessä niin Aston Martinin Sebastian Vettelin kuin Red Bullin Sergio Perezinkin taakse.

Monacon floppi tiesi Mersulle molempien MM-sarjojen kärkipaikkojen menetystä.

Verstappen johtaa nyt MM-sarjaa ensi kertaa urallaan, ja ero Hamiltoniin on neljä pistettä. Red Bull on valmistajien sarjan ykkösenä ensi kertaa hybridimoottoreiden aikakautena – eli se ei ole mestaruusputkensa 2010–13 jälkeen kertaakaan aiemmin edes piipahtanut sarjan ykköspaikalla. Eroa Mersuun on nyt yksi piste.

Mercedes oli valmistajien sarjan piikkipaikalla yhtäjaksoisesti 53 kisaviikonlopun ajan eli Saksasta 2018 lähtien.

MM-sarjan pistetilanne

Kuljettajat

1) Max Verstappen, Red Bull-Honda 105

2) Lewis Hamilton, Mercedes 101

3) Lando Norris, McLaren-Mercedes 56

4) Valtteri Bottas, Mercedes 47

5) Sergio Perez, Red Bull-Honda 44

6) Charles Leclerc, Ferrari 40

7) Carlos Sainz, Ferrari 38

8) Daniel Ricciardo, McLaren-Mercedes 24

9) Pierre Gasly, AlphaTauri-Honda 16

10) Esteban Ocon, Alpine-Renault 12

11) Sebastian Vettel, Aston Martin-Mercedes 10

12) Lance Stroll, Aston Martin-Mercedes 9

13) Fernando Alonso, Alpine-Renault 5

14) Yuki Tsunoda, AlphaTauri-Honda 2

15) Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo-Ferrari 1

16) Kimi Räikkönen, Alfa Romeo-Ferrari 0

17) George Russell, Williams-Mercedes 0

18) Nicholas Latifi, Williams-Mercedes 0

19) Mick Schumacher, Haas-Ferrari 0

20) Nikita Mazepin, Haas-Ferrari 0

Valmistajat