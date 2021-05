F1-tähtien haastattelu meni tönimiseksi Monacossa – ”Kyse on minun kunniastani”

Lando Norris ja Carlos Sainz ottivat toverillisesti yhteen ennen Monacon palkintojenjakoa.

F1-tähdet Lando Norris ja Carlos Sainz pistivät pienen, leikkisän painin pystyyn Monacon GP:n jälkeisessä haastattelussa. McLarenin Norris oli klassikkokisan kolmas ja Ferrarin Sainz toinen.

Kisan jälkeiset haastattelut teki aina yhtä tyylikäs ex-kuski David Coulthard, 50. Hän haastatteli ensin Norrisia, joka oli selvästi liikuttunut ajettuaan ensimmäistä kertaa urallaan kolmen parhaan joukkoon Monacossa.

– On aina ollut unelmani nousta podiumille täällä, mutten uskonut sen tapahtuvan tänään. Vaadittiin vähän onnea, hyvää ajamista sekä hyvä auto, ruudusta viisi aloittanut Norris kommentoi.

Sitten Sainz pölähti kuvaan ja antoi yhden käden halauksen Norrisille. Coulthardin huomio kiinnittyi espanjalaiseen, joka oli myös ensimmäistä kertaa Monacossa palkintopallilla. Norris alkoi Coulthardin yllyttämänä tuuppia Sainzia pois kameran edestä.

– Hän voi odottaa hetken. Nyt on kyse minun kunniastani, Norris sanoi.

Kuskit sanoivat olevansa onnellisia toistensa puolesta ja heidän nuhjauksensa oli veljellistä. Vielä viime kaudella Norris ja Sainz ajoivat tallikavereina McLarenilla ja tämä ”Carlandoksi” ristitty pari on hyviä ystäviä keskenään.

Kun Sainz sai oman vuoronsa mikrofonin edessä hän heitti Coulthardille pikku piikin. Coulthard ihmetteli, miksei Sainz näyttänyt lainkaan hikiseltä kisan jälkeen.

Haastattelija kysyi, kuinka kovassa kunnossa Sainz onkaan.

– Se on helppoa, kun harjoittelee. Ehkä sinä et treenaa niin paljon, mutta me olemme tikissä, Sainz vastasi.

Monacon GP:n voitti Max Verstappen – ensimmäistä kertaa urallaan – ja nousi MM-sarjan kärkeen.