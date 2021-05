Valtteri Bottaksen kisa päättyi kammottavaan sähläykseen – Niki Juuselalta epätoivoinen parahdus C Morella: ”Ei voi olla totta!”

Valtteri Bottaksen F1-kilpailu Monacossa päättyi Mercedes-tallin hirvittävään epäonnistumiseen varikkopysähdyksellä.

Mercedes-tallin suomalaiskuski Valtteri Bottas joutui keskeyttämään Monacon GP-kisan harvinaisen epäonnisella tavalla.

Bottas tuli renkaanvaihtoon 31. kierroksella, mutta Mercedeksen mekaanikot eivät millään saaneet hänen autonsa oikeaa etupyörää irti.

C Moren selostaja Niki Juusela seurasi, kuinka kello kävi ja päästi sitten suustaan epätoivoisen huudahduksen.

– Huono pysähdys! Voi terve, oikea pyörä ei vain lähde irti. Siihen menee sitten menestysmahdollisuudet Valtteri Bottakselta tässä Monacon osakilpailussa 2021. Kun vain ei kulje, niin sitten ei kulje millään. On valtavia ongelmia tuon oikean etupyörän kanssa. Eihän tämä näin pitänyt käydä, Juusela sanoi C Moren suorassa lähetyksessä.

C Moren asiantuntija Ossi Oikarinen spekuloi, mitä mutterinvääntimelle oli oikein tapahtunut ja mitä seuraavaksi tapahtuisi. Juuselaa ei pohdinta lämmittänyt.

– Uskomatonta! Se on ihan sama, vaikka haettaisiin Nizzasta sinne auto ja trukki ja viedään se pois. Kilpailu on sitten siinä. Ei voi olla totta, mitä epäonnea, kun ajetaan kuitenkin kärkisijoista, Juusela sanoi C Morella.

Bottas joutui lopulta keskeyttämään kisan.

– Katastrofi Valtterille. Pyörän kiinnitysmutteri jumiutui akseliin varikkokäynnillä eikä pyörää pystytty sen takia vaihtamaan, Mercedes-talli tiedotti Twitterissä.

Bottas oli keskeytyshetkellä kilpailussa toisena.