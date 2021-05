Max Verstappen tilittää – ”Olemme heikkoja”

Max Verstappen tuskaili Monacossa.

Ferrari yllätti vauhdillaan Monacon GP:n harjoituksissa torstaina. Charles Leclerc oli toisen harjoitussession nopein ennen tallikaveriaan Carlos Sainzia.

Tiukasti Mercedestä haastava ja MM-sarjassa Lewis Hamiltonin jälkeen toisena oleva Red Bulin Max Verstappen sen sijaan pöyristeli tallinsa vauhtia.

Autosportin mukaan Verstappen harmitteli, että Monaco on toistaiseksi ollut Red Bullille ”kauden vaikein” viikonloppu ja vauhti ”todella heikkoa” verrattuna Ferrariin.

– Me olemme liian hitaita, emmekä vain hieman, vaan jonkin verran.

– Ei tuntunut hyvältä. Normaalisti tunnen oloni melko mukavaksi autossa ja pääsen helposti vauhtiin, mutta nyt siinä kestää liian kauan, enkä pidä siitä, Verstappen harmitteli Autosportin mukaan.

Kauden neljästä aiemmasta kisasta Verstappen on voittanut yhden ja sijoittunut muissa kisoissa toiseksi. Ferrari-kuskit eivät ole vielä palkintopallille yltäneet, vaan paras sijoitus on neljäs, johon Leclerc ylsi sekä Imolassa että Barcelonassa.

Verstappen, joka ei ole Monacossa noussut vielä koskaan palkintopallille, saapui ruhtinaskuntaan mielessään Hamiltonin 14 pisteen etumatkan kaventaminen. Torstain perusteella – tosin harjoitukset harvoin kertovat koko totuutta – Red Bullilla riittää tekemistä Ferrarinkin kanssa.

Ferrarin Charles Leclerc (kuvassa) ja Carlos Sainz olivat kovassa vedossa Monacon viikonlopun avauspäivänä.

Verstappenilta kysyttiin, kuinka todellisena uhkana hän pitää Ferrarin vauhtia.

– Olen yllättynyt, kuinka kilpailukykyinen Ferrari on, mutta mielestäni se kuitenkin osoittaa, että me olemme heikkoja. He tekevät hyvää työtä, ja me olemme hyvin heikkoja, joten silloin ero on suuri. Onneksi perjantai on vapaapäivä, joten voimme tutkia asioita, mutta monien asioiden on muututtava.

Monacon viikonloppu jatkuu lauantaina kolmansilla harjoituksilla kello 13 Suomen aikaa. Aika-ajot ajetaan lauantaina kello 16 ja kilpailu starttaa sunnuntaina kello 16.