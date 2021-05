Kimi Räikkösen pomo raivostui F1:n pikaisesta sääntömuutoksesta: ”Tämä on vitsi”

F1-autojen joustavat takasiivet ovat olleet kiistelyn kohteena.

F1-sarjan sääntöihin tulee tiukennuksia kesäkuun 15. päivä. Tallien käyttämien autojen takasiivet ovat siitä lähtien entistä tiukemmassa syynissä. Kansainvälinen autoliitto Fia alkaa käyttää muun muassa autoihin kiinnitettäviä kameroita siipien käyttäytymisen seurantaan.

Kohu sai alkunsa, kun Mercedeksen mestarikuski Lewis Hamilton pari viikkoa sitten Barcelonassa vihjaili Red Bullin auton takasiiven sääntöjenvastaisesta joustavuudesta. Takasiiven taipuminen vähentää ilmanvastusta ja lisää nopeutta suorilla, kun taas jarruttaessa siipi palaa takaisin asentoonsa.

Torstaina Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto myönsi, että talli on venyttänyt sääntöjä ja käyttänyt taipuvaa takasiipeä.

Alfa Romeon Frederic Vasseur on muutoksista kaikkea muuta kuin mielissään. Kimi Räikkösen ja Antonio Giovinazzin tallipäällikkö harmittelee Autosportin mukaan, että sääntötarkennukset satuttavat talleja, vaikka ne ovat sitoutuneet nykyisiin sääntöihin.

Vasseurin mielestä muutokset ovat epäreiluja Alfa Romeon kaltaiselle pienemmälle tallille. Hän ei myöskään voi käsittää, että kalliit muutokset tehdään kesken kauden.

Esimerkiksi Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kertoi aiemmin, että uusien sääntöjen vuoksi talli joutuu tekemään autoihinsa muutoksia, jotka maksavat 500 000 dollaria.

– Meillä on riittävästi aikaa tehdä muutokset takasiipiin, mutta se maksaa meille omaisuuden. Me kaikki taistelemme säästääksemme rahaa... ja sitten meillä on tällainen asia, joka on ihan vitsi. Minusta tämä on vitsi, Vasseur latasi.

Alfa Romeon tallipäälliköllä oli sanottavaa Fian uusista säännöksistä.

Vasseurin mielestä ei ole oikein muuttaa sääntöjä vain siksi, että osa talleista on pystynyt kehittämään takasiiven, joka joustaa, mutta kuitenkin selviää läpi Fian nykyisistä testauksista. Nyt nuo tallit joutuvat tekemään kalliita muokkauksia autoihinsa.

– F1:n insinöörien ja suunnittelijoiden tehtävä on suunnitella osia, jotka ovat juuri asetuksien rajoissa. Koska sääntely muuttuu kesken kauden, on suunniteltava uusia osia. Ja osa talleista sanoo, ettei tämä vaikuta heihin, se on vitsi, Vasseur kritisoi.