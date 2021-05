Ferrarin F1-talli myönsi ”venyttäneensä sääntöjä” – Mercedeksen pomo sanoo tilannetta käsittämättömäksi

Ferrarin pomo myönsi tallin käyttäneen autoissaan taipuisaa takasiivekettä.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto myönsi, että sääntöjä on venytetty.

Epäilykset F1-tallien käyttämistä laittomista takasiivistä ovat saaneet vahvistuksen. Ensimmäisenä vilpin myönsi Ferrari, kertoo Autosport-sivusto.

Kohu sai alkunsa, kun parisen viikkoa sitten Barcelonan osakilpailussa Mercedeksen mestarikuski Lewis Hamilton vihjaili Red Bullin auton takasiiven joustavuudesta.

– Red Bullin autot ovat todella nopeita suorilla. Heillä on tuo taipuisa takasiipi autoissaan, jonka he ottivat tänään käyttöön, ja he hyötyivät siitä ainakin kolme kymmenystä kierroksella, Hamilton väitti Barcelonan aika-ajojen jälkeen.

Takasiiven taipuminen vähentää ilmanvastusta ja lisää nopeutta suorilla, kun taas jarruttaessa siipi palaa takaisin asentoonsa.

Pian Hamiltonin puheiden jälkeen Kansainvälinen autoliitto Fia ilmoitti tarkentavansa sääntöjä ja lisäävänsä sekä tiukentavansa testausta.

Fia ottaa uudet säännöt käyttöön Ranskan GP:ssä kesäkuun puolivälissä, joten talleilla on siihen asti aikaa tehdä tarvittavia muokkauksia autoihinsa.

Autosportin mukaan Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto myönsi, että talli on venyttänyt sääntöjä ja käyttänyt taipuvaa takasiipeä.

– Kyllä, olemme käyttäneet niitä. Uskon, että jokainen talli on hyödyntänyt asiaa mahdollisuuksien mukaan, Binotto sanoi Monacon GP:n harjoituksissa torstaina.

– Fian tekninen direktiivi selkeyttää asiaa, ja meidän on mukauduttava siihen. Luulen, että se vaikuttaa Ferrarin kierrosaikoihin hyvin, hyvin vähän. Mutta on joitain uudistuksia, jotka on tehtävä, jotta pystymme noudattamaan täysin uutta ohjeistusta, Binotto totesi.

Red Bullin Max Verstappenin ja Mercedeksen Lewis Hamiltonin välillä on nähty kovaa kilvanajoa läpi alkukauden. Barcelonassa Hamilton esitti syytöksen, että Red Bullin autoissa takasiipi joustaa sääntöjenvastaisesti.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kertoi, että uudet säännökset aiheuttavat entisestään huolia tallin kulukattoon. Hänen mukaansa talli joutuu tekemään takasiipiinsä muutoksia, joiden kustannukset ovat 500 000 dollaria.

Red Bull joutuu Hornerin mukaan tekemään tiukkoja päätöksiä, millaiseen kehitystyöhön sillä on kulukaton puitteissa mahdollisuutta.

Red Bullin kilpailijatallit, kuten McLaren ja Mercedes, olisivat Autosportin mukaan halunneet, että takasiipien joustavuuteen puututtaisiin välittömästi. Horner toteaa, että olisi ollut epäreilua, jos sopeutumisaikaa ei olisi annettu.

– Emme voi vain taikoa uusia komponentteja jostakin. Luulen, että jos he olisivat muuttaneet esimerkiksi etusiipien testausta jo tänä viikonloppuna – ja olemme nähneet, että etusiivet joustavat – niin se olisi vaikuttanut jokaiseen talliin, Horner vertasi.

Tästä huolimatta Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff kuvaili BBC:n mukaan tilannetta ”käsittämättömäksi”. Hän olisi halunnut torpata joustavat takasiivet välittömästi.

Alpine-tallin toimitusjohtaja Laurent Rossi puolestaan epäili, että sääntötarkennusten vuoksi muutoksia takasiipiinsä joutuvat tekemään ainakin Alpine, Red Bull, Ferrari ja Alfa Romeo.