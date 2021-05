Lewis Hamilton latasi tylyä tekstiä Monacon GP:stä – ”Jotain on muutettava”

Lewis Hamiltonin mielestä Monacon kisaformaattia pitäisi muuttaa.

Brittikuljettaja Lewis Hamilton jahtaa uransa kahdeksatta maailmanmestaruutta. Neljän osakilpailun jälkeen tavoite on haarukassa, sillä Mercedeksen kuljettaja johtaa F1:n MM-sarjaa. Max Verstappen on toisena.

Kauden viides kilpailu ajetaan Monacossa. Kuningaskunnan kisa on F1-vuoden hohdokkain tapahtuma, josta ei tähtiloistetta ja juhlia puutu. Radalla sen sijaan meno on useimmiten jonoajelua, ja aika-ajon merkitys on hurjan suuri. Hamiltonin mielestä F1:n pitää tehdä asialle jotain, pelkästään jo fanien vuoksi.

– Meillä on ollut siellä sama kisamuoto iät ajat. Tämä on paras sijainti kisalle. Tämä on kaunein paikka, jossa saamme ajaa. Mutta tiedämme jo etukäteen, että kisasta ei tule jännittävää faneille. Täällä pysähdytään kerran varikolla ja ajetaan pitkät stintit. Ohittamisen vaikeudessa tämä rata on omaa luokkaansa. On erittäin epätodennäköistä, että saa edes tilaisuutta yrittää, Hamilton latasi kansainväliselle medialle Racefans-sivuston mukaan.

Hamilton kertoo silti pitävänsä radalla ajamisesta, ja voittamisen tunne Monacossa on poikkeuksellisen upea. Kuitenkin häntä harmittaa, että kunnon kilvanajo jää useimmiten puuttumaan.

– En usko, että fanit nauttivat tästä. En tiedä, mikä ratkaisu voisi olla. Toivon, että tulevaisuudessa voimme tarjota jännittävämmän kilpailun.

Merkittävimpiä tekijöitä Monacon jonoajeluihin ovat Hamiltonin mukaan aina vain leveämmät autot sekä roimasti kasvaneet ajonopeudet. Miten nämä asiat voitaisiin muuttaa onkin asia erikseen.

– Sunnuntaina nähdään juna, luonnollisesti. Fanit tietävät sen ja he tietävät miten viikonloppu sujuu. Jotenkin se on silti jännittävää.