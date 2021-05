Kimi Räikkönen harmittelee yhtä isoa muutosta F1:ssä – nostaa esille nykykuskien ”töykeän” tavan

Kilvanajo F1:ssä on muuttunut rajummaksi, sanoo Kimi Räikkönen.

F1:n konkarikuskit Fernando Alonso ja Kimi Räikkönen aloittivat kumpikin uransa sarjassa 20 vuotta sitten. Molemmat ovat saaneet nähdä lajin kehityksen lähietäisyydeltä.

Alfa Romeon pilotti Räikkönen kertoi Monacon GP-viikonlopun alla näkemyksiään lajin muuttumisesta hänen aikanaan. Suomalainen näki selvän eron 2000-luvun alun ja tämän päivän kisaamisen välillä.

– Silloin kun minä aloitin, kuskit pelasivat reilumpaa peliä. Jos lähdit ohittamaan, niin en nyt sanoisi, että ohi päästettiin noin vaan, mutta ehkä toisen kuskin toiminta ei ollut niin töykeää. Blokkaamista ja sellaista ei nähty samalla tavalla. Isoin ero on, että nyt tehdään sääntö ihan kaikkea varten. On niin paljon sääntöjä, että teki mitä hyvänsä, niin siihen liittyy joku sääntö, Räikkönen painotti Planet F1:n mukaan.

Räikkösen mukaan sääntöjen määrä on hyvä tai huono asia riippuen siitä, miten itse käyttäytyy radalla.

– Me emme tarvinneet sääntöjä (ohittamiseen) aiemmin. Tietysti kaikki lajit muuttuvat ajan kanssa ja tämä on osa sitä.

Lukemattomia kertoja Monacossa kisannut espoolainen on voittanut legendaarisen kilpailun kerran, vuonna 2005.

– Monaco on haastava rata kuskille, vaikka kaikki taustahälinä täällä ei vaikutakaan meihin. Kun on ohjaamossa, niin tämä on kuin mikä tahansa muu kisaviikonloppu. Täällä tarvitsee itseluottamusta, jos haluaa ajaa hyvän kierroksen. On luotettava autoonsa ja itseensä. Pitää uskaltaa käyttää radan jokainen tuuma.