Max Verstappen hiiltyi spekulaatioista – Lewis Hamilton heitti löylyä hollantilaisen suuntaan

Lewis Hamilton, 36, uskoo, että Max Verstappenilla, 23, on mielestään todistettavaa. Verstappen tyrmäsi tämän ja myös Zak Brownin lausunnot.

McLarenin toimitusjohtaja Zak Brown sanoi hiljattain katsovansa hyvällä Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin välistä tiukkaa kamppailua F1-kisojen voitoista.

Brown ilmoitti myös, että on vain ajan kysymys, että MM-sarjan supertähdet ajautuvat kauden aikana tilanteeseen, jossa kumpikaan ei anna periksi ja seurauksena on kolari 1. mutkaan tultaessa.

Lähellä on jo käyty. Verstappen otti kärkipaikan Hamiltonin nenän edestä niin Imolan kuin Barcelonankin starteissa. Ensimmäisellä kerralla nähtiin niukka osuma. Jälkimmäisellä Hamiltonilla oli kaksi vaihtoehtoa: väistää tai kääntää Verstappenin kylkeen.

Lewis Hamilton keskiviikkona Monacon GP-varikolla.

Hamilton sanoi keskiviikkona Monacossa olevansa epävarma siitä, että Brownin ennustus toteutuisi. Hän myös huomautti asianmukaisesti:

– Olen mielestäni onnistunut hyvin välttämään sellaisen, Hamilton sanoi yhteentörmäyksiin viitaten.

– Hyvä asia on se, että meillä on hyvin tasapainoisesti toistemme välinen kunnioitus. Luullakseni hän varmaankin, kuten tiedätte, ajattelee, että hänellä on paljon todistettavaa. En välttämättä ole samassa veneessä, seitsenkertainen maailmanmestari sanoi ja heitti pientä löylyä Verstappenin suuntaan.

Britti huomautti katsovansa aina ennen kaikkea isoa kuvaa.

– Se on viime kädessä syy, miksi minulla on sellaiset tilastot kuin on.

Verstappen ei innostunut aiheesta.

– Minulla ei ole mitään todistettavaa, hollantilainen ilmoitti.

Hän sanoi, että molemmat ajavat kovaa kilpaa ja ovat välttäneet kontaktit.

Kaksikon kommenteista keskiviikon lehdistötilaisuuksissa uutisoivat mm. Autosport ja Racefans.

Sebastian Vettel huomautti lehdistötilaisuudessa, että media ja muu ulkopuolelta lajia seuraava väki ei välttämättä tajuakaan, miten pienillä marginaaleilla kuskit ajavat toisiaan vastaan kilpaa. Hyvin pienet arviointivirheet voivat johtaa kolareihin.

Kun hollantilaiselta kysyttiin aiheesta uudemman kerran, hän alkoi jo turhautua.

– En oikeasti tiedä, mitä voin vielä sanoa. Emme me yritä ikinä kolaroida. Tässä on kyse vain otsikoista.

Verstappenin mielestä tiukat yhteenotot ilman kolareita osoittavat, miten taitavia kuskeja molemmat ovat.

– Varmaan sillä saa enemmän klikkejä, kun sanoo, että se on vain ajan kysymys sen sijaan, että sanoisi meidän ajaneen suurenmoisia kisoja.