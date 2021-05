F1-pomolta pahaenteinen ennustus Lewis Hamiltonista ja Max Verstappenista: ”Se on vain ajan kysymys”

McLarenin Zak Brownin mukaan on vain ajan kysymys, milloin Mercedeksen Lewis Hamiltonin ja Red Bullin Max Verstappen ottavat yhteen radalla.

F1:n kuljettajien MM-taisto on käynyt alkukauden ajan kiivaana Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin välillä. Osakilpailusta toiseen voitosta taistellut kaksikko on pystynyt tähän mennessä pitämään radan puhtaana eivätkä ole kolaroineet keskenään.

McLarenin toimitusjohtajan Zak Brownin mielestä on vääjäämätöntä, että intensiivinen taisto johtaa ennen pitkää rytinään mestarisuosikkien välillä. Se avaisi mahdollisuuksia myös muille talleille nousta taistelemaan osakilpailuvoitoista.

– Mielestäni kilpailu on hyväksi lajille. Toivottavasti jossain kohtaa kauden aikana se johtaa tilanteeseen, jossa kumpikaan ei luovuta tullessaan ykkösmutkaan eikä kumpikaan jatka matkaansa, Brown hekumoi McLarenin tilaisuudessa Monacossa Motorsportin mukaan.

Kaksintaistelu Hamiltonin ja Verstappenin välillä hyödyttää Brownin mukaan sekä koko lajia että molempia kuskeja. Viime vuosina Hamilton on päässyt Brownin mielestä liian helpolla.

– Lewisilla on ollut aika helppoa, lukuun ottamatta yhtä kautta Nicon (Rosberg) kanssa. Max on saanut Lewiksen nostamaan tasoaan, ei sillä että nostettavaa paljoa olisi, mutta hän on ehdottomasti nyt parhaimmillaan, Brown linjaa.

Brown kehuu Hamiltonin älykkyyttä kuljettajana ja taitoa odottaa kärsivällisesti ennen peliliikkeitään.

McLarenin kuljettaja Lando Norris kommentoi samassa tilaisuudessa Hamiltonin ja Verstappenin välisen taistelun olevan ”hauskaa katsottavaa”.

– Max ottaa riskejä, kuten Espanjan ykkösmutkassa. Mutta heidän (Red Bull) on pakko hyödyntää tilaisuutensa, koska he ovat hieman hitaampia, Norris pohtii.

Hamilton johtaa MM-taistoa 14 pisteen erolla Verstappeniin. Bottas tulee kolmantena peräti 33 pistettä hollantilaista jäljessä.

F1-kausi jatkuu viikonloppuna Monacossa. Monacolle tuttuun tapaan harjoitukset alkavat muista osakilpailuista poiketen jo huomenna torstaina.