F1-sivusto tutki tilastoja ja teki arvion: nämä tallit ovat vahvoilla Monacossa – Kimi Räikköselle karu ennuste

Autosport analysoi Espanjan GP:n aika-ajojen tuloksia.

Moottoriurheilumedia Autosport arvioi, että Red Bull saattaa olla nopein F1-talli Monacon GP:ssä tulevana viikonloppuna. Monacon lopputuloksia on usein vaikea arvioida, sillä syheröinen katurata on ominaisuuksiltaan niin poikkeuksellinen verrattuna muihin formulabaanoihin.

Autosportin mukaan on kuitenkin olemassa hyväksi havaittu keino ennakoida autojen nopeutta Monacossa. Kun tutkii Espanjan GP:n tuloksia Barcelonan radan viimeisen sektorin osalta, voi saada käsityksen, mikä on marssijärjestys ruhtinaskunnassa. Barcelonan kolmossektori on hidas ja sisältää sikaanin, mikä saa sen muistuttamaan Monacoa.

Autosport listasi eri tallien nopeimmat ajat Barcelonan kolmossektorissa 1,5 viikkoa sitten ajetuissa aika-ajoissa. Ne näyttävät seuraavilta:

1) Red Bull 26,295 sekuntia

2) Mercedes 26,400

3) Ferrari 26,580

4) Alpine 26,632

5) McLaren 26,782

6) AlphaTauri 26,827

7) Aston Martin 26,923

8) Williams 27,131

9) Alfa Romeo 27,164

10) Haas 27,311

Mercedeksen Lewis Hamilton on voittanut kaksi edellistä kisaa, mutta yllä olevat luvut lupaavat hyvää haastajan, Red Bullin Max Verstappenin kannalta.

– Odotan innolla Monacoa, varsinkin tällä autolla. Luulen, että meillä on mahdollisuus voittaa kisa, Red Bullin toinen kuljettaja Sergio Perez kommentoi Autosportille.

Barcelonan data lupailee hyvää myös Ferrarin mahdollisuuksille Monte Carlossa. Maranellolaistalli on valmistajien MM-sarjassa neljäntenä ja kärkkyy McLarenin kolmostilaa.

Kimi Räikkösen ja Alfa Romeon kannalta luvut eivät sen sijaan näytä lupaavilta. Toisaalta Monaco on myös rata, jossa Räikkösen kokemus ja kyky välttää vaikeudet voivat nousta arvoon arvaamattomaan.