Millaiset ovat Monacon bileet tällä kertaa? Yksi asia vetää Daniel Ricciardon mielen matalaksi ennen legendaarista F1-kisaa

Australialainen vertasi nykyhetkeä ja vuoden 2018 osakilpailuvoittoaan.

Viikonloppuna ajettava Monacon GP tekee paluun F1:n kisakalenteriin vuoden tauon jälkeen.

Luvassa on jälleen glamouria ja suuren urheilujuhlan tuntua, mutta ei aivan totutussa mittakaavassa. Kisapäivien yleisörajoitus on 7 500 henkeä ja pääkatsomon kapasiteetti on rajattu 40 prosenttiin normaalista.

McLarenin Daniel Ricciardo on voittanut Monacossa kertaalleen urallaan ja päässyt kokemaan tarunhohtoisen osakilpailun parhaat puolet.

– Kaikki se ennakkolataus, kun kävelet yleisön ja fanien läpi varikkosuoralle – se on jo valmiiksi kaoottista, ennen kuin edes istut autoon. Pulssi on jo siinä kohtaa korkealla ja rata hoitaa varmasti loput, Ricciardo muistelee BBC:n mukaan.

Australialainen pelkää, ettei tämän vuoden kilpailu tule vastaamaan odotuksia. Hän koettaa olla innostumatta viikonlopusta liikaa etukäteen.

– Veneistä ja juhlivista ihmisistä muodostuu radalle todellinen aura. Kun sitä ei ole – ainakaan samassa mittakaavassa – kaikki tulee tuntumaan hieman tyhjältä, kuljettaja sanoo.

McLaren kilpailee Monacossa erityisellä värityksellä. Talli juhlistaa pitkää yhteistyötään öljy-yhtiö Gulfin kanssa ajamalla valko-oransseilla autoilla.

Monacon kisaviikonloppu käynnistyy poikkeuksellisesti jo torstaina vapailla harjoituksilla. Aika-ajot ja kilpailu ajetaan normaalisti lauantaina ja sunnuntaina.