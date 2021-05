Nikita Mazepin syöksyy Monacon ahtaille kaduille – tallipäällikkö lausui varoituksen sanat

Haasilla ei ole varaa yhteenkään lipsahdukseen Monacossa.

F1-karavaani suuntaa viikonloppuna Monacoon, jossa edessä on ensimmäinen katuratakilpailu sitten koronapandemian alkamisen.

Tarkassa syynissä Monacon ahtailla kaduilla ovat erityisesti Haasin Nikita Mazepin ja Mick Schumacher. Kaksikko on tuskaillut autojensa ohjattavuuden kanssa, ja erityisesti Mazepin on pyörähdellyt radalta tiheään tahtiin.

Monacossa lipsahdukset kostautuvat heti. Haasin tallipäällikkö Günther Steiner aikoo antaa kuljettajilleen yksinkertaiset ohjeet viikonloppua varten, Motorsport Week kirjoittaa.

– Pysykää erossa kaiteista ja rengasvalleista, Steiner painottaa.

– Jos osut seinään Monacossa, peli on menetetty. Autoa ei saa enää takaisin ja se on yleensä hyvin huonossa kunnossa muutenkin.

Tallipäällikkö Günther Steiner saa viikonloppuna jännittää, miten hänen tallinsa tulokaskuskit pysyvät Monacon radalla.­

Mazepin ja Schumacher ovat ajaneet legendaarisella katuradalla jo Formula 2 -luokassa, mutta F1:ssä jännitys kasvaa aivan uusiin lukemiin.

– Haaste on iso. Rata on tiukka ja katsojia on paljon – juuri sitä et haluaisi tällaisessa kilpailussa. Toisaalta taas haluat, koska juuri siksi me tätä teemme, Steiner pyörittelee.

Monacon kisaviikonloppu alkaa poikkeuksellisesti jo torstaina vapailla harjoituksilla. Perjantai on välipäivä, ja lauantaina ja sunnuntaina kisataan normaalisti.